Доба на Донбасі: окупанти не порушували «тишу»



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Режим тиші вздовж лінії розмежування зберігався повною мірою

За минулу добу, 9 вересня, порушень домовленостей, що були досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи, не було.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Режим тиші вздовж лінії розмежування зберігався повною мірою.

Паралельно з виконанням бойових завдань підрозділи зі складу Об’єднаних сил та інших складових сил оборони залучалися до гасіння осередків вогню на Донеччині та Луганщині. Зокрема, минулої доби ліквідовано пожежі поблизу населених пунктів Катеринівка, Новоселівка Друга, Чистий Лиман та Новозванівка.

Від початку поточної доби, 10 вересня, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Повний і всеосяжний режим припинення вогню зберігається повною мірою. Захисники України не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника.

Крім військовослужбовців Збройних Сил України, у районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони.

У прифронтових районах саперами ДСНС України розміновано понад десять гектарів території та передано на знищення 92 вибухонебезпечних предмети.

Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Зокрема, минулої доби завершено відновлення 17 будинків, ще на 25 об’єктах роботи тривають.