Доба на Донбасі: тривають бої, окупанти зазнали чималих втрат

Наші захисники продовжують давати відсіч рашистам на Донецькому і Луганському напрямках

Протягом доби, 24 травня, окупанти обстріляли 39 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили більше 60 цивільних об’єктів, із них: 50 житлових будинків, лікарню, коксохімічний завод, залізничний вокзал, будівельну базу, торговельний центр, відділення національної поліції, будівлю прокуратури, електропідстанцію і гаражний кооператив.

У результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 14 цивільних осіб, ще 15 отримали поранення і травми різного ступеню важкості. Про це повідомила пресслужба Угруповання Об’єднаних сил.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні дев’ять атак ворога. Ще на шістьох локаціях тривають бої з окупантом.

Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

3 танки;

8 артилерійських систем;

18 одиниць бойової броньованої техніки;

1 спеціальний броньований автомобіль;

1 автомобіль.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс «Zаla» і шість БпЛА типу «Орлан-10».

Нагадаємо, сьогодні на сході ЗСУ дали прочухана окупантам: знищено майже дві сотні живої сили ворога.

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