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    Події в Україні

    Доба на Донбасі: тривають бої, окупанти зазнали чималих втрат

    14 мирних людей загинуло сьогодні внаслідок обстрілів - Доба на Донбасі: тривають бої, окупанти зазнали чималих втрат
    14 мирних людей загинуло сьогодні внаслідок обстрілів
    фото з відкритих джерел

    Наші захисники продовжують давати відсіч рашистам на Донецькому і Луганському напрямках

    Протягом доби, 24 травня, окупанти обстріляли 39 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили більше 60 цивільних об’єктів, із них: 50 житлових будинків, лікарню, коксохімічний завод, залізничний вокзал, будівельну базу, торговельний центр, відділення національної поліції, будівлю прокуратури, електропідстанцію і гаражний кооператив.

    У результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 14 цивільних осіб, ще 15 отримали поранення і травми різного ступеню важкості. Про це повідомила пресслужба Угруповання Об’єднаних сил.

    Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні дев’ять атак ворога. Ще на шістьох локаціях тривають бої з окупантом.

    Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці.

    За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

    • 3 танки;
    • 8 артилерійських систем;
    • 18 одиниць бойової броньованої техніки;
    • 1 спеціальний броньований автомобіль;
    • 1 автомобіль.

    Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс «Zаla» і шість БпЛА типу «Орлан-10».

    Нагадаємо, сьогодні на сході ЗСУ дали прочухана окупантам: знищено майже дві сотні живої сили ворога.

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    Теги: росія окупанти Донбас війна завод автомобіль Україна окупація вокзал #stoprussia
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    Доба на Донбасі: тривають бої, окупанти зазнали чималих втрат