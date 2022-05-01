Доба на Донеччині: у Лимані від обстрілів загинуло четверо людей, багато поранених

Поранення отримало 11 мирних мешканців

На Донеччині внаслідок російських обстрілів за день загинули четверо мирних жителів Лиману, у Бахмуті померла поранена людина з Луганщини. Про це повідомила пресслужба Донецької обласної військової адміністрації.

«1 травня від російських обстрілів на Донеччині загинули четверо мирних мешканців – всі у Лимані. Поранення одержали ще 11 людей: семеро у Лимані, троє у Володимирівці та один у Яровій. Крім того, у Бахмутській громаді одна людина померла від поранень, отриманих на Луганщині. Ще одній людині з Луганщини там було надано медичну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Наголошують, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, стала відома доля водія евакуаційного автобуса, обстріляного під Попасною

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