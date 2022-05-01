Відома доля водія евакуаційного автобуса, обстріляного під Попасною

Викрадений чоловік – вчитель історії та волонтер

Водія евакуаційного автобуса Михайла Панкова, який 29 квітня зник дорогою до Попасної, взяли в полон російські загарбники і використовують для своєї пропаганди. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Сьогодні, після двох діб пошуків, Михайло Панков знайшовся. росіяни записали з ним пропагандистське інтерв‘ю і показали по центральному рашистському телеканалу», – йдеться у повідомленні.

За словами Гайдая, окупанти змусили Михайла говорити, що українська влада не займається евакуацією людей, кинувши своїх напризволяще.

«Брехня, якою росіяни тільки і живуть. Вбивають, брешуть і знищують. Розумію, що іншого варіанту Михайло не мав. Кадри красномовні», – зауважив начальник ОВА.

Головне – Панков живий, наголосив Гайдай, але загарбники тримають його в полоні.

Також це означає, що росіяни заволоділи шкільним автобусом та можуть використати його для своїх провокацій, приміром, прориваючись у тил ЗСУ і маскуючись під волонтерів.

Очільник адміністрації розповів, що Михайло Панков – звичайний вчитель історії Врубівської школи. Щодня протягом багатьох тижнів він допомагав одним людям виїхати в безпечні місця, привозив харчі, сам неодноразово потрапляв під обстріли. Він постійно йшов на ризик заради інших, і влада зробить все можливе для його визволення.

Нагадаємо, 29 квітня рашисти обстріляли автомобіль із волонтерами під Попасною.

Згодом стало відомо, що з евакуаційних автобусів у Попасній люди зникли.

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