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    Події в Україні

    Відома доля водія евакуаційного автобуса, обстріляного під Попасною

    Михайла Панкова рашисти взяли в полон - Відома доля водія евакуаційного автобуса, обстріляного під Попасною
    Михайла Панкова рашисти взяли в полон
    фото Сергій Гайдай/ Telegram

    Викрадений чоловік – вчитель історії та волонтер

    Водія евакуаційного автобуса Михайла Панкова, який 29 квітня зник дорогою до Попасної, взяли в полон російські загарбники і використовують для своєї пропаганди. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «Сьогодні, після двох діб пошуків, Михайло Панков знайшовся. росіяни записали з ним пропагандистське інтерв‘ю і показали по центральному рашистському телеканалу», – йдеться у повідомленні.

    За словами Гайдая, окупанти змусили Михайла говорити, що українська влада не займається евакуацією людей, кинувши своїх напризволяще.

    «Брехня, якою росіяни тільки і живуть. Вбивають, брешуть і знищують. Розумію, що іншого варіанту Михайло не мав. Кадри красномовні», – зауважив начальник ОВА.

    Головне – Панков живий, наголосив Гайдай, але загарбники тримають його в полоні.

    Також це означає, що росіяни заволоділи шкільним автобусом та можуть використати його для своїх провокацій, приміром, прориваючись у тил ЗСУ і маскуючись під волонтерів.

    Очільник адміністрації розповів, що Михайло Панков – звичайний вчитель історії Врубівської школи. Щодня протягом багатьох тижнів він допомагав одним людям виїхати в безпечні місця, привозив харчі, сам неодноразово потрапляв під обстріли. Він постійно йшов на ризик заради інших, і влада зробить все можливе для його визволення.

    Нагадаємо, 29 квітня рашисти обстріляли автомобіль із волонтерами під Попасною.

    Згодом стало відомо, що з евакуаційних автобусів у Попасній люди зникли.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна полон Україна чоловік вчитель влада окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Відома доля водія евакуаційного автобуса, обстріляного під Попасною