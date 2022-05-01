  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Сьогодні на сході ЗСУ зробили «сюрприз» окупантам

    Ворогу завдали чималих втрат - Сьогодні на сході ЗСУ зробили «сюрприз» окупантам
    Ворогу завдали чималих втрат
    фото з відкритих джерел

    Знищений склад боєприпасів противника

    Сьогодні, 1 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» українські воїни відбили п’ять атак російських фашистських військ. Про це повідомила пресслужба угруповання.

    Також було виявлено місце зберігання боєкомплекту окупантів, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження.

    В результаті боїв було знищено:

    • особового складу – 57;
    • танків – 1;
    • БМП – 5;
    • БТР – 5;
    • МТЛБ – 2;
    • артилерійських систем – 6;
    • АТТ – 3;
    • БПЛА – 4.

    Нагадаємо, сьогодні Нацгвардія показала нові трофеї, захоплені в окупантів (фото).

    Раніше Пентагон пояснив, що стане вирішальним у війні на сході.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сьогодні на сході ЗСУ зробили «сюрприз» окупантам