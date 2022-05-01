Сьогодні на сході ЗСУ зробили «сюрприз» окупантам
Ворогу завдали чималих втрат
фото з відкритих джерел
Знищений склад боєприпасів противника
Сьогодні, 1 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» українські воїни відбили п’ять атак російських фашистських військ. Про це повідомила пресслужба угруповання.
Також було виявлено місце зберігання боєкомплекту окупантів, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження.
В результаті боїв було знищено:
- особового складу – 57;
- танків – 1;
- БМП – 5;
- БТР – 5;
- МТЛБ – 2;
- артилерійських систем – 6;
- АТТ – 3;
- БПЛА – 4.
Нагадаємо, сьогодні Нацгвардія показала нові трофеї, захоплені в окупантів (фото).
Раніше Пентагон пояснив, що стане вирішальним у війні на сході.
Читайте також: