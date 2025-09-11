Зеленський обговорив з Келлогом гарантії безпеки для України
Зеленський та Келлог також предметно обговорили тиск на росіян
Сьогодні, 11 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.
«Говорили про різні вектори співпраці – як досягти реального миру та гарантувати Україні безпеку. Це окремі проєкти в межах ініціативи PURL на фінансування виробництва та закупівлю «петріотів», сильні двосторонні угоди щодо спільного виробництва дронів та зброї, які ми запропонували Америці. Розраховуємо на позитивну реакцію США», – йдеться у заяві.
Зеленський та Келлог також предметно обговорили тиск на росіян і те, що можна зробити разом із партнерами в тарифно-санкційній політиці, щоб якомога швидше була можливість зустрітися на рівні лідерів. «Тристоронній формат лідерів, безперечно, найбільш ефективний», – наголосив президент. Зокрема, вони обговорили повернення викрадених українських дітей.
«Висловив співчуття американському народові у зв’язку із жахливим убивством Чарлі Кірка та подякував президенту Трампу за співчуття й реакцію на вбивство українки Ірини Заруцької, яке сталося в штаті Північна Кароліна. Важливо, щоб справедливість торжествувала щоразу, коли насильство намагається взяти гору», – сказав глава держави.
Зеленський підсумував: «Також готуємося до 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Обговорили заплановані заходи, координацію між Україною та Америкою й роботу в межах коаліції охочих. Опрацьовуємо потенційні зустрічі та різні формати».
Нагадаємо, 11 вересня спецпредставник президента США Кіт Келлог приїхав до Києва з візитом.
Читайте також:
Коментарі — 0