Зеленський обговорив з Келлогом гарантії безпеки для України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський обговорив з Келлогом гарантії безпеки для України
Президент та спецпредставник Трампа обговорили повернення викрадених РФ українських дітей
фото: Офіс президента

Зеленський та Келлог також предметно обговорили тиск на росіян

Сьогодні, 11 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Говорили про різні вектори співпраці – як досягти реального миру та гарантувати Україні безпеку. Це окремі проєкти в межах ініціативи PURL на фінансування виробництва та закупівлю «петріотів», сильні двосторонні угоди щодо спільного виробництва дронів та зброї, які ми запропонували Америці. Розраховуємо на позитивну реакцію США», – йдеться у заяві.

Зеленський та Келлог також предметно обговорили тиск на росіян і те, що можна зробити разом із партнерами в тарифно-санкційній політиці, щоб якомога швидше була можливість зустрітися на рівні лідерів. «Тристоронній формат лідерів, безперечно, найбільш ефективний», – наголосив президент. Зокрема, вони обговорили повернення викрадених українських дітей.

«Висловив співчуття американському народові у зв’язку із жахливим убивством Чарлі Кірка та подякував президенту Трампу за співчуття й реакцію на вбивство українки Ірини Заруцької, яке сталося в штаті Північна Кароліна. Важливо, щоб справедливість торжествувала щоразу, коли насильство намагається взяти гору», – сказав глава держави.

Зеленський підсумував: «Також готуємося до 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Обговорили заплановані заходи, координацію між Україною та Америкою й роботу в межах коаліції охочих. Опрацьовуємо потенційні зустрічі та різні формати».

Нагадаємо, 11 вересня спецпредставник президента США Кіт Келлог приїхав до Києва з візитом.

війна Володимир Зеленський Кіт Келлог

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
