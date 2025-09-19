Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Хакери зламали сайт одного з найбільших російських аеропортів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Хакери зламали сайт одного з найбільших російських аеропортів
Сайт аеропорту «Пулково» сьогодні, 19 вересня, був зламаний
фото з відкритих джерел

Інцидент стався на тлі серії атак на авіаційну інфраструктуру РФ

Сайт петербурзького аеропорту «Пулково» зазнав атаки з боку хакерів. Його робота тимчасово призупинена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу аеропорту.

На головній сторінці сайту відображається технічне повідомлення про проведення робіт. Пасажирам радять звертатися безпосередньо до авіакомпаній з питань, пов'язаних з рейсами.

Повідомлення на сайті аеропорту
Повідомлення на сайті аеропорту
скріншот

Зазначається, що співробітники ІТ-служби займаються відновленням функціонування платформи. Подробиць про атаку та її масштаби чи витоки даних не повідомлялося.

Інцидент стався на тлі серії недавніх атак на авіаційну інфраструктуру. Як відомо, 28 липня російська авіакомпанія«Аерофлот» повідомила про серйозний збій у роботі своїх інформаційних систем, що призвело до скасування понад 40 рейсів. Відповідальність за атаку взяли на себе хакерські групи Silent Crow та «Кіберпартизани», заявивши про знищення внутрішньої IT-інфраструктури авіакомпанії.

Наслідки втручання відчули десятки рейсів, включаючи міжнародні напрямки. Збої призвели до масових затримок і черг в аеропортах.

Також «Главком» писав, що в одному з ключових російських аеропортів – «Шереметьєво» – стався колапс через хакерську атаку. Тисячі пасажирів застрягли в терміналах через скасування і перенесення рейсів.

До слова, раніше у трьох найбільших аеропортах Російської Федерації стався масштабний збій. Унаслідок цього російські авіакомпанії могли втратити понад $250 млн.

Читайте також:

Теги: росія кібератака аеропорт хакер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін – ірраціональний гравець, одержимий ідеєю завоювати всю Україну
Чи можливий мир із Росією?
22 серпня, 16:02
Більшість тих хто обговорює 5 статтю її не читали, як і Статут НАТО цілком
Здається, що більшість тих, хто обговорює 5 статтю, її не читали
23 серпня, 14:35
У неділю о 5:33 ранку літак єгипетської авіакомпанії AlMarsia Universal Airlines приземлився в Таллінні
Літак із російськими туристами екстрено сів у Таллінні через атаку українських дронів
24 серпня, 20:58
Трамп назвав колишніх керівників ФБР Джеймса Комі та ЦРУ Джона Бреннана «поганими» і «дуже-дуже хворими людьми
Трамп хотів би арешту ексдиректорів ЦРУ та ФБР через справу про втручання Росії у вибори
31 серпня, 05:19
Багато водіїв переходять на використання бензину марки АІ-92 замість АІ-95
У великих російських містах дефіцит бензину
8 вересня, 10:11
Обмеження стосуватимуться фірм з кількох країн
США посилюють санкції проти компаній, які допомагають Росії
13 вересня, 13:25
Ругінене: Санкційний тиск на агресора потрібно не зменшувати, а нарощувати
Литва відмовляється послаблювати санкції проти Білорусі та РФ
13 вересня, 05:03
Михайло Сцельніков ділився в чатах планами виїхати з України та шукав шляхи для цього
Убивця Парубія ненавидів Україну і підтримував росіян іще з 2014 року – розслідування
7 вересня, 17:40
Президент подякував спецпризначенцям Служби безпеки України, які нещодавно провели успішну операцію по Приморську
Зеленський: українські сили «суттєво обмежили» російську нафтову галузь
14 вересня, 19:59

Телеком

Хакери зламали сайт одного з найбільших російських аеропортів
Хакери зламали сайт одного з найбільших російських аеропортів
Британська розвідка вербуватиме агентів через даркнет
Британська розвідка вербуватиме агентів через даркнет
Мінʼюст відреагував на інформацію про витік даних українців через систему «е-Нотаріат»
Мінʼюст відреагував на інформацію про витік даних українців через систему «е-Нотаріат»
Міноборони пояснило, що означає відмітка «ВОС-999» у «Резерв+»
Міноборони пояснило, що означає відмітка «ВОС-999» у «Резерв+»
У «Резерв+» після оновлення з’явився новий статус: що означає
У «Резерв+» після оновлення з’явився новий статус: що означає
США та Китай досягли рамкової угоди щодо TikTok
США та Китай досягли рамкової угоди щодо TikTok

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
Вчора, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Вчора, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua