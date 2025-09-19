Хакери зламали сайт одного з найбільших російських аеропортів

Сайт аеропорту «Пулково» сьогодні, 19 вересня, був зламаний

Інцидент стався на тлі серії атак на авіаційну інфраструктуру РФ

Сайт петербурзького аеропорту «Пулково» зазнав атаки з боку хакерів. Його робота тимчасово призупинена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу аеропорту.

На головній сторінці сайту відображається технічне повідомлення про проведення робіт. Пасажирам радять звертатися безпосередньо до авіакомпаній з питань, пов'язаних з рейсами.

Повідомлення на сайті аеропорту скріншот

Зазначається, що співробітники ІТ-служби займаються відновленням функціонування платформи. Подробиць про атаку та її масштаби чи витоки даних не повідомлялося.

Інцидент стався на тлі серії недавніх атак на авіаційну інфраструктуру. Як відомо, 28 липня російська авіакомпанія«Аерофлот» повідомила про серйозний збій у роботі своїх інформаційних систем, що призвело до скасування понад 40 рейсів. Відповідальність за атаку взяли на себе хакерські групи Silent Crow та «Кіберпартизани», заявивши про знищення внутрішньої IT-інфраструктури авіакомпанії.

Наслідки втручання відчули десятки рейсів, включаючи міжнародні напрямки. Збої призвели до масових затримок і черг в аеропортах.

Також «Главком» писав, що в одному з ключових російських аеропортів – «Шереметьєво» – стався колапс через хакерську атаку. Тисячі пасажирів застрягли в терміналах через скасування і перенесення рейсів.

До слова, раніше у трьох найбільших аеропортах Російської Федерації стався масштабний збій. Унаслідок цього російські авіакомпанії могли втратити понад $250 млн.