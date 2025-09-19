Сили оборони відновили контроль у семи населених пунктах – Сирський

В Україні триває 1304-й день повномасштабної війни

Втрати російського агресора у особовому складі за час цієї операції склали 2456 осіб

Головнокомандувач Збройних сил україни Олександр Сирський повідомив, що триває операція Сил оборони України на Донеччині, на Добропільському напрямку, пише «Главком».

За словами Сирського, Сили оборони відновили контроль у семи населених пунктах, ще в дев'ять населених пунктів зачищено від ДРГ противника.

«Просування наших військ у глибину оборони противника складає від трьох до семи кілометрів. Загалом за час операції звільнено 160 км² та ще 171 км² – зачищено від ДРГ. Втрати російського агресора у особовому складі за цей час склали 2456 осіб, з них безповортні – 1322.

Суттєво поповнено «обмінний фонд» для повернення українських захисників і захисниць із російського полону. Також окупанти втратили – 817 одиниць озброєння та військової техніки. З них: танків – 12, бойових броньованих машин – 37, артсистем – 162, РСЗВ – 5, автотехніки – 382, мотоциклів – 58, спецільної техніки – 1, БпЛА – 160», – зазначив головком.

Як відомо, в Україні триває 1304-й день повномасштабної війни.

Російські війська завдали 55 авіаційних ударів, скинувши 98 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 2032 дрони-камікадзе та здійснили 3475 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

19 вересня станом на 22:00 відбулося 124 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.