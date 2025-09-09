Головна Країна Політика
Зеленський заявив, що прогрес у завершенні війни залежить від однієї умови

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський: Надто довго вже немає посилення тиску на Росію
фото: скриншот з відео

Зеленський наголосив, що росіяни продовжують вбивати і немає достатньо сильної реакції глобальних суб’єктів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що «без нових санкцій не буде прогресу в дипломатії та в усіх намагань завершити війну». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Жахливий сьогодні був удар росіян по селищу Ярова на Донеччині – удар керованої авіабомби. Росіяни точно знали, куди б’ють, точно бачили, що б’ють по цивільних. Це були звичайні люди, які отримували пенсії. Станом на зараз відомо: 24 людини загинули, мої співчуття. Поранені ще 19. Усім надається необхідна допомога. Це тільки один удар із багатьох, якими росіяни щодня б’ють по українцях – по наших людях, по нашій державі», – йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що росіяни продовжують вбивати і немає достатньо сильної реакції глобальних суб’єктів. «Саме це Путін сприймає як дозвіл воювати далі – якщо немає сильного тиску, якщо немає достатньо сильних дій у відповідь. Російська економіка, російська держава мають відчувати біль щоразу, коли вбивають, щоразу, коли завдають таких ударів», – додав він.

Президент зазначив: «Без нових санкцій не буде прогресу в дипломатії та в усіх намагань завершити війну. І час важливий. Надто довго вже немає посилення тиску на Росію, яке б ударило відчутно й без затримок саме по російській воєнній машині – саме по тих галузях та сферах, які впливають на агресію. Відкладені ефекти на економіку не працюють – росіяни постійно це доводять новими ударами».

Нагадаємо, 24 людини загинули та ще 19 отримали поранення внаслідок цинічного російського авіаудару по селищу Ярова Краматорського району

Теги: війна Володимир Зеленський

