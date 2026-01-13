У передмісті Харкова пролунали вибухи: є постраждалий

У Харківській області фіксується велика кількість ворожих ударних БпЛА

У ніч на 13 січня російські терористи атакували безпілотниками передміста Харкова. Про це повідомив мер Ігор Терехов, пише «Главком».

«Вибухи, які було чутно у місті, пролунали за межами Харкова – у найближчому передмісті», – написав Терехов.

Також Терехов зазначив, що останні удари також зафіксовані в найближчому передмісті.

«Водночас у Харківській області фіксується велика кількість ворожих ударних БпЛА. Перебувайте в укриттях і дотримуйтесь правил безпеки до відбою», – написав Терехов.

За інформацією голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, внаслідок ворожої атаки за межами Харкова, попередньо, одна людина отримала поранення.

Як відомо, у Харкові зафіксовано серію ракетних ударів, перший з яких припав на промислову зону Слобідського району.

Перший вибух у місті пролунав близько 12:45. Мер міста повідомив, що влучання сталося у промзону у Слобідському районі. У Повітряних силах у цей час писали про бойову роботу по російських безпілотниках у Харкові.

Нагадаємо, 1 січня у Харкові російські війська завдали удару по житловому будинку. Рятувальники виявили тіло дитини під завалами.

2 січня російська терористична армія здійснила удар по середмістю Харкова. Внаслідок чого постраждали люди. «Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста. За попередньою інформацією – є постраждалі і значні руйнування», – наголосив Ігор Терехов.

Згодом у Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару. Зокрема, очільник МЗС України Андрій Сибіга прокоментував удар Росії по Харкову. Він наголосив, що Україна очікує жорсткої міжнародної реакції.