Нічна атака на Луцьк: влада показала наслідки

У Волинській області ніч минула без людських жертв

У ніч на 22 червня у Луцьку під час повітряної тривоги було чути вибухи. Захисники неба збивали ворожі повітряні цілі. Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

«Сьогодні вночі внаслідок падіння уламків ворожих повітряних цілей ушкоджено будинок та господарську споруду в нашій громаді», – йдеться в повідомленні.

За його словами, минулося без людських жертв.

Наслідки нічної атаки на Луцьк, 22 червня 2024 р. фото: Ігор Поліщук/Telegram

Нагадаємо, що вночі 22 червня ворог завдав удару по території цивільного навчального закладу в обласному центрі Прикарпаття.

Також уночі ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. За словами очільника ОВА, унаслідок удару виникла пожежа. Інформації про постраждалих не надходило.

Крім того, пошкоджено обладнання на об’єктах Укренерго в Запорізькій області, окупанти поранили двох енергетиків.