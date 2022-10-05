Дощі накриють Лівобережжя: якою буде погода 5 жовтня

Найтепліше буде на Прикарпатті

У цей день опади очікуються на Лівобережжі України

У середу, 5 жовтня, невеликі короткочасні дощі очікуються на Лівобережжі України. На решті країни під впливом гребеня антициклону опадів не передбачається. Вітер західний, північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °С, вдень +10…+15 °С, у південній частині та на Прикарпатті до +18…+20 °С.

Нагадаємо, наприкінці вересня та на початку жовтня на українців очікує аномально тепла погода. Хоча на більшій території нашої країни йтимуть дощі.