18 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Сьогодні відзначають Міжнародний день читання електронних книг

У неділю, 18 вересня, відзначають Всесвітній день моніторингу якості води, Всесвітній день бамбука, Міжнародний день рівної оплати праці, День пам'яті загиблих мотоциклістів, Міжнародний день читання електронних книг, Міжнародний день Трамінера (сорт винограду).

В Україні цього дня святкують День батька.

День батька

Мета Дня батька — популяризувати ідею про те, що чоловік має бути щасливим і пишатися своєю родиною як батько.

За даними дослідження UNFPA Україна, батьки піклуються про дітей до 3 років лише у 2% сімей, при цьому 45% батьків хотіли б або планують проводити більше часу зі своїми дітьми. Як причини такого «поділу праці» вказуються такі, як прихильність чоловіків до фінансового забезпечення потреб сім'ї (81%), стереотипи типу «турбота про дітей – це жіночий обов'язок» (18%), низька батьківська кваліфікація батька (5%). і т. д.

У той же час переважна більшість батьків (80%) у старшому віці жалкують про те, що недостатньо часу проводять зі своїми дітьми.

День пам'яті загиблих мотоциклістів

У цей день серед байкерів є негласне табу — не осуджувати, не обговорювати і не звинувачувати автомобілістів, в тому числі винуватців ДТП. Важливіше нагадувати всім про дотримання правил дорожнього руху.

День пам'яті загиблих мотоциклістів (байкерів) — всеукраїнський день пам'яті, який щорічно відзначають 18 вересня в пам'ять про Анну Мішуткіну, яка загинула в Сімферополі 2008 року.

Байкери всієї України підтримали ідею зробити день похорону Ані щорічним днем пам'яті загиблих байкерів.

18-го вересня байкери організовують мотоколони центральними вулицями міст, запалюють в центрі міст свічки, відвідують панахиди, проводять збір біля Пам'ятник загиблим байкерам у Білій Церкві. Тиха хвилина мовчання обов'язково завершується ревом потужних двигунів.

Міжнародний день рівної оплати праці

Міжнародний день рівної оплати праці, що відзначається 18 вересня, відображає багаторічні зусилля з досягнення рівної оплати за працю рівної цінності. Він також спирається на прихильність Організації Об'єднаних Націй правам людини і боротьбі з усіма формами дискримінації, включно з дискримінацією щодо жінок і дівчаток.

Існує не один День рівної оплати праці. Для багатьох жінок розрив в оплаті праці ще більший. Щоб заробити стільки ж, скільки у 2020 році заробляли білі чоловіки, які не є іспаномовними, жінкам з числа американців азіатського і тихоокеанського походження довелося б працювати до 9 березня. Матері не змогли б надолужити згаяне до 4 червня (порівняно з батьками, в середньому). Для багатьох кольорових жінок День рівної оплати праці настає все пізніше і пізніше. Для чорношкірих жінок він настане тільки 3 серпня. Для жінок із числа корінних американців - тільки 8 вересня. І нарешті, для латиноамериканок День рівної оплати настає більш ніж через 9 місяців - 21 жовтня

Міжнародний день читання електронних книг

18 вересня проводиться Міжнародний день читання електронних книг. Перше велике святкування International Read an eBook Day відбулося в 2014 році за ініціативою одного з провідних дистриб'юторів електронних книг OverDrive.

4 липня 1971 року Майкл С. Харт створив першу у світі електронну книгу, Декларацію незалежності США, яка була поширена серед користувачів комп'ютерної мережі в Університеті Іллінойсу.

Однією з найбільших переваг електронних книг є зручність. Усі частини серії книг можуть бути об'єднані в один файл із можливістю пошуку. Найдовша електронна книга, доступна зараз, — «Коментар Макартура до Нового Завіту». Файл містить 13080 друкованих сторінок і займає 37 МБ.

Всесвітній день бамбука

Бамбук (Bambusoidaea) - це гігантська трава і найшвидше зростаюча рослина на нашій планеті (швидше росте тільки гігантська морська капуста в океані). Бамбук складається з 1439 різних видів у 116 родах. Бамбук - найважливіший елемент балансу кисню і вуглекислого газу в атмосфері. Гай бамбука виробляє на 35% більше кисню, ніж аналогічний гай дерев. Потрібно завжди пам'ятати японське прислів'я: "Бамбук, який гнеться, сильніший за дуб, що пручається".

Всесвітній день бамбука відзначають 18 вересня кожного року з метою підвищення обізнаності про збереження та розвиток бамбукової промисловості. Всесвітня організація бамбука підкреслює важливість посадки бамбукових рослин.

За оцінками дослідження, нині сукупна річна вартість ринків бамбука становить близько 7 мільярдів доларів США. На традиційні вироби припадає майже 95% цієї вартості. Нові галузі пропонують потенціал зростання і, як очікується, в середньостроковій перспективі будуть конкурувати з традиційними ринками, пов'язаними з бамбуком.

Яке церковне свято

18 вересня за народним календарем день Єлизавети і Захарія. Цей день вважався нещасливим, тому сьогодні не варто починати ніякої важливої роботи. Однак існувало вірування, що на Єлизавету і Захарія збуваються будь-які гадання.

Через це люди спішили 18 вересня відвідати ворожок і знахарок.

Згідно з народними повір’ями, 18 вересня вважали нещасливим. Говорили, що всі ворожіння і пророкування в цей день виявляються правдивими. 18 вересня також прийнято було виганяти лихоманку березовими віниками. Вважалося, що нечиста сила нікого не потурбує взимку після проведення такого обряду.

Говорили, що людина, народжена на Захарія і Єлизавету, володіє надприродними здібностями, і злі духи її не чіпають. Тому такі люди часто працювали пастухами, щоб захистити стадо від диких звірів. Крім того, вірили, що, якщо така людина накосить сіна, то тварини будуть їсти його з особливим задоволенням, а корови стануть давати смачне молоко.

Сьогодні прийнято молитися святим Захарію та Єлизаветі. Бездітні просять у них про народження дитини.

Народні традиції:

Ворожіння і пророкування в цей день неодмінно збуваються.

Листя пожовкло раніше покладеного терміну, прикмета того, що осінь буде ранньою, а зима – суворою.

Якщо 18 вересня листя горобини пожовкли, то зима настане рано і буде холодною.

Багато ягід на горобині – за прикметами, буде дощова осінь.

Що не рекомендується робити:

Не варто пускати незнайомців до будинку.

Не рекомендується пригощати когось продуктами.

Не слід ходити у брудному одязі.

Іменини

Сьогодні відзначають Афанасій, Гліб, Давид, Єлизавета, Захар, Іраїда, Максим, Раїса і Федір.