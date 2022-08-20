На Харківщині влада ввела нові обмеження до Дня Незалежності

Протягом Дня Незалежності комендантська година триватиме півтори доби

У Харківській області, починаючи з 22 серпня, змінять час комендантської години. У День Незалежності будуть введені особливі обмеження. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Так, з 22 серпня комендантська година триватиме з 19:00 годин до 7:00 наступного дня.

Крім того, протягом Дня Незалежності комендантська година триватиме півтори доби – із 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.

Синєгубов нагадав, що у цей час заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом.

«Просимо з розумінням поставитися до таких заходів та підготуватися до перебування вдома та укриттях – це наша безпека», – наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, президент Зеленський попередив, що наступного тижня Росія може здійснити жорстокі атаки. Українцям важливо не піддаватися ворожому тиску.

Додамо, триває сто сімдесят восьма доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Волинському та Поліському напрямках формування ударного угрупування військ збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації на кордоні нашої держави не виявлено. Продовжує зберігатися загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Республіки Білорусь.