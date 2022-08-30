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«Дратує». Екснардеп Парасюк розповів, чому не треба жартувати про звільнення півдня

Альона Боженко
glavcom.ua
«Дратує». Екснардеп Парасюк розповів, чому не треба жартувати про звільнення півдня
Парасюк закликав українців не жартувати про звільнення півдня
фото: Володимир Парасюк

Парасюк закликав українців допомагати ЗСУ та вірити у перемогу

Екснардеп Володимир Парасюк закликав українців не публікувати жарти про звільнення півдня та контрнаступ ЗСУ. Про це він написав у Facebook.

За словами Парасюка, наразі на півдні України точаться серйозні бої, а всі жарти навколо цієї теми просто недоцільні.

«Друзі, контрнаступ - це не пробіжка по полю. Це складна і масштабна операція. За кожен сантиметр, який буде звільнено, доведеться важко битись з ворогом. І це буде тривати не один день. Ми сильніші, але російські олухи теж серйозно вкопались! Всі ці порожні аналізи та недоречні жарти про південь просто дратують. Для чого це? Зараз там наші хлопці і дівчата не коктейлі біля басейну п‘ють», – написав Парасюк.

Він порадив українцям допомагати ЗСУ та вірити у перемогу.

Нагадаємо, Парасюк розповів про свого маленького сина та поділився своїми роздумами про найгірші сторони війни. Парасюк, який служить зараз у війську, вважає найстрашнішим на цій війні – загибель дітей.

Додамо, раніше стало відомо, що екснардепа Володимира Парасюка, який наразі воює у складі Збройних сил України, нещодавно прооперували. Травму екснардеп отримав під час виконання бойового завдання у районі Сєвєродонецька на Луганщині. Зведена група, у складі якої він перебував, потрапила під ворожий вогонь артилерії.

Теги: ЗСУ війна Володимир Парасюк наступ

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