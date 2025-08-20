У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи

На місцях влучань здіймається дим та виникли пожежі

Увечері 20 серпня у тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Про це повідомляють моніторингові канали, передає «Главком».

За повідомленням моніторингових каналів, місто опинилось під атакою ударних дронів. На місцях влучань здіймається дим та виникли пожежі.

Місцеві пабліки опубілкували кадри з місця подій.

Наприкінці липня у тимчасово окупованому Донецьку також лунали вибухи.

Тоді керівник Центру вивчення окупації та колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що атаковано Київський район у Донецьку. За його словами, зафіксовано вісім влучань по місцю базування окупантів та залізничної інфраструктури.