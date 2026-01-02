Атака на українські міста: головне за ніч

«Главком» зібрав головні події ночі проти 2 січня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Росіяни атакували Запоріжжя, Чернігівщину та Чугуїв, протести в Ірані переросли у криваві сутички, США засудили військові навчання Китаю поблизу Тайваню.

Удар по Запоріжжю

Окупанти завдали дев'ять ударів по Запоріжжю. За повідомленням ОВА, близько 23:45 у місті пролунали вибухи, внаслідок чого виникли займання. За повідомленням влади, інформації про постраждалих наразі немає.

Атака на Чернігівщину

Цієї ночі російські терористи атакували ударними безпілотниками Чернігівщину. У результаті чергової атаки РФ було зафіксовано влучання трьох ворожих безпілотників по медичному закладу в Семенівці. Наразі триває уточнення інформації щодо можливих потерпілих та масштабів пошкоджень.

Обстріл Чугуєва

Місто Чугуїв зазнало чергової атаки з боку російських безпілотників. Внаслідок атаки зафіксовано влучання в нежитлову будівлю в одному з мікрорайонів. За попередніми даними, люди не постраждали, однак вибуховою хвилею пошкоджено вікна в кількох житлових будинках.

Протести в Ірані

Масові протести, що охопили Іран наприкінці 2025 року, у перший день 2026 року переросли у жорсткі та криваві сутички між демонстрантами й силовими структурами. Варто зазначити, що це найсерйозніші заворушення в країні з часів протестів 2022 року.

Найбільш напружена ситуація зафіксована в місті Лордеган, де повідомляється щонайменше про двох загиблих, а також про численних поранених. Інформація про жертви надходить і з інших регіонів країни.

Силовики застосували сльозогінний газ та жорсткі методи розгону демонстрантів. Очевидці повідомляють про хаотичні зіткнення, підпали та масові затримання.

Реакція США на військові навчання Китаю

Сполучені Штати Америки різко відреагували на масштабні військові маневри, які Китай розпочав біля Тайваню наприкінці грудня 2025 року. У Вашингтоні заявили, що такі дії загрожують стабільності в регіоні та провокують подальше зростання напруженості.

Заступник речника Держдепу Томас Піготт підкреслив, що Пекін не має жодних виправдань для такої військової активності.