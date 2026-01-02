Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 2 січня 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Карта бойових дій в Україні станом на 2 січня 2026 року
Нині триває 1409-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 23 штурмові дії агресора

За минулу добу відбулося 98 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав одного ракетного та 51 авіаційний удар, застосував одну ракету та скинув 151 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 3508 обстрілів, зокрема 49 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6237 дронів-камікадзе. Авіаційних ударів зазнав населені пункти Лісне Харківської області; Залізничне, Святопетрівка, Верхня Терса, Гуляйполе, Цвіткове, Прилуки, Варварівка Запорізької області; Придніпровське Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження та два пункти управління ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби противник завдав авіаційного удару, скинувши при цьому одну керовану авіаційну бомбу та здійснив 77 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 січня 2026 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник тричі атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 січня 2026 року фото 2

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 15 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Нововодяне, Мирне, Колодязі, Зарічне, Новоєгорівка, Новоселівка та Ямпіль.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 січня 2026 року фото 3

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили дві наступальні дії загарбників у районах населених пунктів Сіверськ та Сакко і Ванцетті.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 січня 2026 року фото 4

На Костянтинівському напрямку

Противник здійснив 15 атак у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Яблунівки, Щербинівки та в напрямку населеного пункту Торське.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 січня 2026 року фото 5

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 23 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 січня 2026 року фото 6

На Олександрівському напрямку

Противник вчора здійснив 12 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Вороне, Вербове, Вишневе та Рибне.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 січня 2026 року фото 7

На Гуляйпільському напрямку

Наші оборонці зупинили 14 ворожих спроб просунутися вперед у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та у бік Зеленого.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 січня 2026 року фото 8

На Оріхівському напрямку

Загарбник двічі атакував позиції наших підрозділів у бік Приморського.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 січня 2026 року фото 9

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи відбили дві атаки росіян у напрямку Антонівського мосту.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 січня 2026 року фото 10

Нагадаємо, триває 1409-й день повномасштабної війни в Україні.

