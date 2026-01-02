Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 2 січня 2026 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 1 589 реактивних систем залпового вогню
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 060 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 2 січня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 2 січня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 2 січня втратила:

  • особового складу – близько 1 209 880 (+910) осіб
  • танків – 11 494 (+6) од.
  • бойових броньованих машин – 23 851 (+2) од.
  • артилерійських систем – 35 720 (+42) од.
  • РСЗВ – 1 589 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 267 (+1) од.
  • літаків – 434 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 99 043 (+590) од.
  • крилаті ракети – 4 137 (+1) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 72 587 (+169) од.
  • спеціальна техніка – 4 035 (+0) од.
 Нагадаємо, триває 1409-й день повномасштабної війни в Україні.

