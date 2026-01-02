Втрати ворога станом на 2 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 060 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 2 січня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 2 січня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 2 січня втратила:
- особового складу – близько 1 209 880 (+910) осіб
- танків – 11 494 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 23 851 (+2) од.
- артилерійських систем – 35 720 (+42) од.
- РСЗВ – 1 589 (+2) од.
- засоби ППО – 1 267 (+1) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 99 043 (+590) од.
- крилаті ракети – 4 137 (+1) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 72 587 (+169) од.
- спеціальна техніка – 4 035 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1409-й день повномасштабної війни в Україні.
