Волгоградську область атакували безпілотники: є ураження залізничної підстанції

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Волгоградську область атакували безпілотники: є ураження залізничної підстанції
У Росії лунали вибухи
Під удар потрапило місто Петров Вал

У ніч на 28 серпня у Волгоградській області у місті Петров Вал пролунали вибухи. Росіяни повідомили про атаку безпілотників, повідомляє «Главком» із посиланням на Supernova+.

Як відомо, у місті Петров Вал безпілотники атакували залізничну підстанцію.

На місці ураження розгорілася пожежа.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по об’єкту паливно-енергетичної інфраструктури в Росії. Ціллю став Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.

Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів.

До слова, у ніч на 21 серпня дрони атакували Ростовську область. Під ударом опинився Новошахтинський НПЗ. Також нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл» у російському Волгограді припинив завантаження нафти.

Як відомо, санкційний тиск змушує Росію продавати нафту нижче ринкової ціни, що може зменшити надходження іноземних коштів до російської економіки та виснажити основне джерело багатства Росії.

