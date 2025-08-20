Головна Світ Політика
Трамп оцінив ймовірність Третьої світової війни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Трамп оцінив ймовірність Третьої світової війни
Трамп прокоментував можливість нової війни
фото: White House

Президент США Дональд Трамп заявив, що нової війни не буде 

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час його терміну не буде третьої світової війни. Про це пише «Главком» із посиланням на слова американського лідера, які наводить Fakti.

«Думаю, все йшло до Третьої світової війни, але тепер цього більше не буде. Це приємний момент – вам більше не доведеться турбуватися про це», – оцінив ймовірність війни Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп висловився про саміт президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. 

Колишній держсекретар США Гілларі Клінтон заявила, що розглянула б можливість висунення президента Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Про це вона повідомила під час виступу на подкасті Raging Moderates.

Російсько-українська війна – це локальний конфлікт, який має глобальне значення. І якщо ця війна вийде за межі України-Росії, тоді можна буде говорити про початок Третьої світової. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» виразив професор Львівського католицького університету, історик Ярослав Грицак. 

Дослідник регіоналізму в РФ та співорганізатор форуму Вільних народів Постросії Олег Магалецький вважає, що світ перебуває на межі початку Третьої великої війни. 

Російський диктатор Володимир Путін все більше говорить про ядерну війну, аби світова спільнота почала панікувати і змушувала українців здатися. Водночас віра у слова диктатора лише робить його сильнішим, а можливість Третьої світової війни – вищою. Про це у статті під назвою «Третя світова війна? Давайте допоможемо тим, хто її стримує» написав американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер. 

 

Теги: США війна Дональд Трамп

