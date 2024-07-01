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Росія викрала артефакти з античного Херсонеса

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росія викрала артефакти з античного Херсонеса
Серед вивезених до російських музеїв обʼєктів були фрески, посуд, предмети побуту та ікони
фото з відкритих джерел

За словами заступниці голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенії Кравчук, на місці історичної пам’ятки тепер імперський «театр»

У тимчасово окупованому Криму Росія викрала артефакти та знищила автентичну пам'ятку світового значення - античний Херсонес. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

Зазначається, що серед вивезених до російських музеїв обʼєктів були фрески, посуд, предмети побуту та ікони. Також стало відомо про незаконне будівництво на місці зруйнованої памʼятки світової спадщини.

За словами заступниці голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенії Кравчук, на місці історичної пам’ятки тепер імперський «театр». Депутатка нагадала про ухвалену Резолюцію ПАРЄ щодо геноцидного наміру Росії у знищенні української культурної спадщини та ідентичності.

У пресслужбі зауважили, що з 2014 року в Криму відбуваються масові грабежі, зокрема предметів і картин кримськотатарського народу. Багато російських окупантів нібито залишають Крим з культурними цінностями, і понад 1000 таких артефактів з кримських музеїв було вивезено до Росії у період 2014-2020 років. Понад 500 000 кримських музейних предметів були внесені до російських музейних каталогів. Крім того, понад 12 000 пам'яток кримської історії та культури були додані до Державного реєстру об'єктів культурної спадщини Росії.

Повідомляється, що незаконні археологічні дослідження (зокрема, під водою) проводяться без перевірки чутливості контексту або представлення результатів, як, наприклад, у зв'язку з будівництвом траси «Таврида» для з'єднання Керченського мосту з Кримом для російської військової окупації півострова, що призвело до знищення мусульманських місць поховань. 

«А у травні 2023 року з'явилася інформація про те, що з Херсонеса вперше вивезли золоті артефакти візантійського періоду і незаконно вивезли з Криму для музейної виставки… Росія не лише руйнує і грабує, але й привласнює, видає за своє — «исконно русское». Дякую представниці Президента України в Автономній Республіці Крим Тамілі Ташевій та експертці Кримського інституту стратегічних досліджень (КІСД) Ельмірі Аблялімовій за допомогу у підготовці документа. Світ має знати правду. Як наше скіфське золото було повернуто в Україну, так і інші скарби півострова будуть вдома. І справедливість буде відновлена. Це вже відбувається в межах ЄСПЛ, де українська команда продовжує відстоювати нашу справу», — наголосила Кравчук.

Нагадаємо, тимчасово окупований Крим можна відрізати від поповнення запасів і повернути під контроль України. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The Philadelphia Inquirer.

До слова, будівлю філії «Суспільного Херсон» військові РФ захопили як тільки зайшли у місто. Там влаштували одну зі своїх штаб-квартир. Обладнання вивезли, кабінети «перевернули», у дворі філії скупчення військової техніки, розповідають кореспонденти Суспільного.

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Теги: Крим окупанти Україна

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