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Буданов розповів, що з ним у кабінеті живе дружина

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Буданов розповів, що з ним у кабінеті живе дружина
Буданов уточнив, що його дружина не працює в розвідці
фото з відкритих джерел

Очільник ГУР: «Моє щастя завжди зі мною»

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що його дружина Маріанна наразі проживає разом з ним у його робочому кабінеті. Про це він розповів в інтерв'ю «Радіо Свобода».

На питання журналістки, чи є у керівника ГУР час на прості моменти людського щастя, Буданов відповів: «Моє щастя завжди зі мною, тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті. 24 на 7. Раніше я йшов на роботу і повертався, а зараз...».

Проте Буданов уточнив, що його дружина не працює в ГУР. 

Також він пригадав, що на початку повномасштабного вторгнення на день народження подарував дружині паперову квітку, зроблену зі стікерів власними руками, адже справжні квіти купити тоді не було ніде.

Маріанна Буданова
Маріанна Буданова
фото з відкритих джерел

Зауважимо, дружина Кирила Буданова – Маріанна – за фахом психолог. Водночас відомо, що вона балотувалася в депутати Київради та певний час була радницею Віталія Кличка з питань виявлення та запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту.

Раніше повідомлялося, що дружина Буданова підмінила чоловіка на першому обміні полонених.

Читайте також: Психологиня та радниця мера. Що відомо про дружину глави розвідки Буданова
Теги: Кирило Буданов дружина

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