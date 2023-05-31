У морі три ракетоносії. Військові попередили про можливі нові атаки Росії

ЗСУ попереджують, що попри паузи окупанти можуть знову атакувати Україну

Громадян просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Російські загарбники можуть знову одночасно атакувати Україну ракетами та дронами. Про це повідомила пресслужба Оперативного командування «Південь».

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Військові попереджують, що попри паузи окупанти можуть знову атакувати Україну. Тому громадян просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

«Рівень загрози ракетно-дронових атак залишається надзвичайно високим. Навіть коли ворог бере паузу, він не відмовляється від підступних задумів», – йдеться у повідомленні.

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При цьому станом на ранок Росія вивели на бойове чергування у Чорне море дев’ять кораблів. Серед них три ракетоносії, два з яких – підводні. Загальний залп може складати 16 крилатих ракет «Калібр».

Триває 462-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну. Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 22 ворожих атаки.