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Штурм Мар'янки та наступ на Авдіївку: як пройшов день на фронті

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Штурм Мар'янки та наступ на Авдіївку: як пройшов день на фронті
Сили оборони відбили вісім атак в районі Авдіївки
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби відбулось 52 бойових зіткнення

Триває 707-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 52 бойових зіткнення. Також ворог завдав сім ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Улиця, Середина-Буда Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 40 населених пунктів, серед них Грем’яч, Клюси Чернігівської області; Велика Писарівка, Басівка, Середина-Буда, Попівка Сумської області; Окіп, Лук’янці, Гатище, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Нашими захисниками відбито сім атак біля Синьківки Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах Кислівки Харківської області та Надії Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили дев’ять атак неподалік Тернів, Ямполівки та Торського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки та Серебрянського лісництва Луганської області. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області та Ямполівка, Терни, Зарічне Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито чотири атаки поблизу Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де окупанти безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційного удару в районі Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Калинівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито вісім атак в районі Авдіївки та ще шість атак біля Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль та Очеретине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, шість разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка.

На Шахтарському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Водяне, Урожайне та Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Силами оборони відбито чотири атаки противника північніше Приютного та Роботиного Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогір’я та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Білогір’я, Роботине, Мала Токмачка, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Артилерійських обстрілів противника зазнали обласний центр Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Кринки, Берислав, Новоберислав, Шляхове, Червоний Маяк Херсонської області. Ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено три безуспішних спроби штурму позицій наших військ.

Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та одному зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Нагадаємо, на багатьох ділянках фронту тривають позиційні бойові дії. Українські сили відновили раніше втрачені позиції приблизно за три кілометри на північний захід від Горлівки.

До слова, Європейський Союз надасть Україні лише половину від обіцяних боєприпасів до кінця березня. Раніше в ЄС планували передати мільйон боєприпасів.

Теги: війна окупанти Генштаб ЗСУ

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