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Сирський розповів, що відбувається на Куп'янському напрямку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Сирський розповів, що відбувається на Куп'янському напрямку
Сирський здійснив чергову робочу поїздку до військових частин та підрозділів, які ведуть оборону на Куп'янському напрямку
фото: Сухопутні війська ЗСУ/Telegram

Командування розглянуло ймовірні сценарії дій противника з урахуванням результатів ведення розвідки

На Куп'янському напрямку точаться важкі бої. Ворог продовжує вести штурмові дії високої інтенсивності та постійно підтягує нові резерви. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський здійснив чергову робочу поїздку до військових частин та підрозділів, які ведуть оборону на Куп'янському напрямку. Він заслухав доповіді командирів безпосередньо на пунктах управління та провів оперативні наради. Командування розглянуло ймовірні сценарії дій противника з урахуванням результатів ведення розвідки.

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«З метою вирішення проблемних питань, які критично важливі для стійкості оборони, було віддано необхідні вказівки та проведено перерозподіл сил та засобів», – ідеться у повідомленні.

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За словами Сирського, пріоритети незмінні: ефективне ведення розвідки, злагоджене застосування усіх засобів вогневого ураження, захист наших підрозділів засобами радіоелектронної боротьби, збереження життя наших військовослужбовців.

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Нагадаємо, Кремль змінив риторику про свої «успіхи» в Україні. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу вчора, 2 лютого, заявив, що армія окупантів зберігає «стратегічну ініціативу» вздовж усієї лінії фронту в Україні. Хоча ще нещодавно він казав про «активну оборону». 

Також, за даними ISW, Сили оборони України стримують атаки ворога на лівобережжі Херсонської області. Однак російські загарбники просунулися в районі Авдіївки. 

До слова, триває 710-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень.

Теги: ворог полковник Олександр Сирський

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