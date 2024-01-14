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Екскомандир «Азову» порадив, як позбутися страху перед мобілізацією

Надія Карбунар
glavcom.ua
Екскомандир «Азову» порадив, як позбутися страху перед мобілізацією
Щоб позбутися страху перед службою, треба вступити до війська
фото з відкритих джерел

До того як мобілізовані потрапляють до армії, в них існує страх перед тим, чого вони не знають

Екскомандир «Азову» та заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін пояснив, чому цивільні бояться бути мобілізованими. Про це він сказав у розмові з ведучою ТСН Наталією Островською.

«До того як деякі мобілізовані потрапляють до армії, в них існує страх перед тим, чого вони не знають. Що їх чекає взагалі. Вони собі уявляють війну просто як суцільний жах і смерть. Воно можливо десь так і є, але ми це сприймаємо абсолютно інакше», – каже Жорін.

За його словами, коли новобранці потрапляють до у колектив 3 ОШБр, «вони бачать те ставлення до життя, те ставлення про процесів, які є у нас».

«Коли вони бачать внутрішнє побратимство і відношення командира і бійця, то це повністю міняє їх ставлення. У нас командир і боєць – це не люди з різних світів, це люди з одного світу. У нас командир – це перший серед рівних, а не людина, до якої не можна підходити», – наголосив Жорін.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України відкликав з Верховної Ради свій законопроєкт про мобілізацію. Згідно з інформацією на сайті парламенту, станом на вечір 11 січня статус законопроєкту про мобілізацію – «Проєкт відкликано».

Раніше голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію після палких дискусій повертається на доопрацювання Кабміну. 

Як відомо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

До слова, у Верховній Раді зареєстровано п’ять версій законопроєкту про мобілізацію. Один із них від Кабміну, а чотири – альтернативні. 

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Теги: Кабмін смерть мобілізація ЗСУ

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