Офіцер 3-ї штурмової бригади вказав на недоліки закону про мобілізацію

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади вважає закон про мобілізацію хоч і досить м'яким, але позитивним кроком

Максим Жорін пояснив, із чого повинна починатися мобілізація

Нещодавно ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію є доволі м’яким і не достатньо комплексним. Таку думку висловив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, екскомандир полку «Азов», майор ЗСУ Максим Жорін в інтерв'ю Radio NV.

«Якщо говорити про закон про мобілізацію, я, чесно кажучи, вважаю, що це позитивні кроки, у правильному напрямку. Але питання далі буде в тому, наскільки все ж таки це буде реалізовуватись. Моя особиста думка: все одно він є достатньо м’яким у плані відповідальності, і є не зовсім комплексним», – зауважив військовий.

На його думку, мобілізація повинна починатися з підготовки цивільного населення.

«Ми маємо говорити про облік, про нормальну, адекватну підготовку в навчальних центрах, і про справедливий розподіл і збір людей. Тому це досить великий комплекс, над яким доведеться провести дуже багато роботи, і не лише головкому», – наголосив Жорін.

Заступник командира 3-ї ОШБр також вважає, що необхідна правильна інформаційна та репутаційна робота з образом війська та армії, оскільки з цим наразі, на його думку, теж є проблеми.

«Плюс у нас є власний досвід рекрутингу, який теж уже можна, я думаю, в нас потроху переймати. Деякі бригади це вже роблять. Сьогодні не лише ми маємо свої власні рекрутингові центри, сьогодні є ще й інші бригади, які цим займаються. Можливо, не в такому об'ємі і не з таким результатом, але тим не менше. Бригади проявляють ініціативу і працюють над цим, у них ці процеси запущені. Те ж можна адаптувати і масштабувати до рівня армії та війська», – зазначив захисник.

Раніше Верховна Рада 11 квітня схвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутатів. При цьому норму про демобілізацію було виключено з документа.

Як повідомлялося, новий законопроєкт про мобілізацію №10449 передбачає певне посилення мобілізації в Україні. Згідно з документом, такого поняття як повістка фактично не буде – діятимуть інші правила. Згідно з новим документом, щойно ухвалений законопроект юридично набуває чинності, починається відлік 60 днів. За цей термін абсолютно всі чоловіки, яких визнано військовозобов'язаними, зобов'язані прийти в ТЦК і СП, щоб оновити й уточнити свої дані. Ті, хто цього не зробить, автоматично стають ухилянтами.

Нагадаємо, 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. До слова, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.