Енергетики ДТЕК 68 разів підіймали «з нуля» ТЕС з початку повномасштабного вторгнення

«Підняти» станцію з нуля – це завжди багатоетапна, складна фахова робота»

З початку повномасштабного вторгнення енергетики компанії ДТЕК 68 разів підіймали «з нуля» теплоелектростанції після ворожих атак. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Протягом найскладнішого опалювального сезону енергетики ДТЕК 17 разів «підіймали» теплоелектростанції компанії з нуля та відновлювали їх роботу після масованих обстрілів, з початку повномасштабної війни – 68 разів», – йдеться в ньому.

Зазначається, що через ворожі атаки станції вимушено повністю зупинялись, за термінологією енергетиків – «сідали на нуль».

В ДТЕК пояснили, що це означає, що ТЕС зовсім не виробляє і не відпускає електроенергію в мережу. В компанії підкреслили, що до початку повномасштабного вторгнення таке явище було екстраординарною подією, що траплялася надзвичайно рідко та у випадку аварійних ситуацій.

«Після кожної хвилі масштабних обстрілів наших ТЕС, а таких лише впродовж останнього опалювального сезону ми мали 11, енергетики оперативно розпочинали ліквідацію наслідків ударів та відновальні роботи, щоб якнайшвидше повертати теплоелектростанції до роботи. «Підняти» станцію з нуля – це завжди багатоетапна, складна фахова робота, яку виконують професійні команди енергетиків і ремонтників. Ми продовжуємо робити все можливе, аби підтримувати стійкість енергосистеми та готуватися до літніх піків споживання та наступного опалювального сезону», – розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК Ріната Ахметова були атаковані ворогом понад 220 разів. Унаслідок атак 59 енергетиків станцій було поранено, четверо загинули.