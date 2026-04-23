Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Енергетики ДТЕК 68 разів підіймали «з нуля» ТЕС з початку повномасштабного вторгнення

glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«Підняти» станцію з нуля – це завжди багатоетапна, складна фахова робота»

З початку повномасштабного вторгнення енергетики компанії ДТЕК 68 разів підіймали «з нуля» теплоелектростанції після ворожих атак. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК. 

«Протягом найскладнішого опалювального сезону енергетики ДТЕК 17 разів «підіймали» теплоелектростанції компанії з нуля та відновлювали їх роботу після масованих обстрілів, з початку повномасштабної війни – 68 разів», – йдеться в ньому.

Зазначається, що через ворожі атаки станції вимушено повністю зупинялись, за термінологією енергетиків – «сідали на нуль».

В ДТЕК пояснили, що це означає, що ТЕС зовсім не виробляє і не відпускає електроенергію в мережу. В компанії підкреслили, що до початку повномасштабного вторгнення таке явище було екстраординарною подією, що траплялася надзвичайно рідко та у випадку аварійних ситуацій.

«Після кожної хвилі масштабних обстрілів наших ТЕС, а таких лише впродовж останнього опалювального сезону ми мали 11, енергетики оперативно розпочинали ліквідацію наслідків ударів та відновальні роботи, щоб якнайшвидше повертати теплоелектростанції до роботи. «Підняти» станцію з нуля – це завжди багатоетапна, складна фахова робота, яку виконують професійні команди енергетиків і ремонтників. Ми продовжуємо робити все можливе, аби підтримувати стійкість енергосистеми та готуватися до літніх піків споживання та наступного опалювального сезону», – розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК Ріната Ахметова були атаковані ворогом понад 220 разів. Унаслідок атак 59 енергетиків станцій було поранено, четверо загинули.

Теги: ДТЕК енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua