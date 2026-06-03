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Лінія фронту станом на 3 червня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 3 червня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 3 червня
фото: Генштаб ЗСУ
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Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав двої ракетних ударів (випустивши дві ракети) та 48 авіаційних ударів, скинувши на українську землю 149 керованих авіабомб. Крім того, для атак по наших позиціях та мирних містах і селах загарбники залучили 6218 дронів-камікадзе й здійснили 4689 обстрілів з різних видів озброєння.

Новини війни в Україні

3 червня станом на 22:00 відбулося 215 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 49 окупантів, ще чотирнадцять – поранено. Наші воїни знешкодили один ворожий пункт управління безпілотними літальними апаратами, шість одиниць автомобільної та п'ять одиниць спеціальної техніки ворога. Також пошкоджено п'ять автомобілів, п'ять одиниць спецтехніки та один пункт управління БпЛА. Крім того, знищено або придушено засобами радіоелектронної боротьби 227 ворожих безпілотників різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Протягом дня відбулося два бойових зіткнення. Ворог завдав двох авіаударів із застосуванням п'яти керованих авіабомб, а також 44 рази обстріляв позиції наших військ та прикордонні населені пункти, двічі застосувавши реактивні системи залпового вогню.

Лінія фронту станом на 3 червня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Окупанти шість разів запекло штурмували оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Стариці, Лимана, Вільчі та Охрімівки. Наразі три бойових зіткнення тут усе ще тривають.

Лінія фронту станом на 3 червня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Загарбники тричі йшли в атаку, марно намагаючись потіснити наші підрозділи поблизу Новоплатонівки, Подолів та Куп’янська. Одне бойове зіткнення продовжується і в ці хвилини.

Лінія фронту станом на 3 червня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни успішно відбили чотирнадцять спроб ворога просунутися неподалік Дерилового, Дробишевого, Ставків, Лимана, Озерного, Новоселівки та Ямполя. Ще три бойові зіткнення залишаються активними.

Лінія фронту станом на 3 червня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони повністю нівелювали одинадцять спроб загарбників прорватися вперед у районах Рай-Олександрівки, Калеників, Кривої Луки та Закітного.

Лінія фронту станом на 3 червня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Наші захисники зупинили одну наступальну дію окупаційних військ у районі населеного пункту Привілля.

Лінія фронту станом на 3 червня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони на Костянтинівському напрямку, успішно відбили десять ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Русиного Яру та Іллінівки.

Лінія фронту станом на 3 червня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Зафіксовано високу інтенсивність боїв – ворог провів 27 атак. Окупанти намагалися прорвати нашу оборону в районах Вільного, Кучерового Яру, Родинського, Гришиного, Покровська, Новомиколаївки, Новопавлівки та Удачного. Дотепер тут триває три боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 3 червня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Окупанти десять разів намагалися просунутися вперед в районах Вороного, Воскресенки, Січневого та Тернового. Дотепер там триває одне бойове зіткнення.

Лінія фронту станом на 3 червня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 27 атак окупантів у районах Прилук, Добропілля, Цвіткового, Солодкого, Воздвижівки, Залізничного, Оленокостянтинівки, Варварівки, Гуляйпільського та Чарівного, ще п'ять боїв продовжуються.

Лінія фронту станом на 3 червня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворожі загони чотири рази намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Щербаків, Білогір’я, Нестерянки та Степногірська. Одне бойове зіткнення ще триває.

Лінія фронту станом на 3 червня 2026. Зведення Генштабу фото 11

Нагадаємо, триває 1561-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб ворог

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