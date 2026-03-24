ЗАЕС втратила основну лінію живлення: МАГАТЕ ініціювало перемир’я

Єгор Голівець
Єгор Голівець
ЗАЕС втратила основну лінію живлення: МАГАТЕ ініціювало перемир’я
ЗАЕС залишилася без основної лінії живлення
Станція перейшла на резервне живлення, Гроссі розпочав переговори

Запорізька атомна електростанція втратила зв’язок із основною лінією електропередачі напругою 750 кВ і наразі залежить від резервного живлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Міжнародного агентства з атомної енергії.

ЗАЕС втратила основну лінію живлення: МАГАТЕ ініціювало перемир’я фото 1
Станом на зараз найбільша атомна електростанція Європи отримує електроенергію лише через одну резервну лінію, що створює додаткові ризики для її стабільної роботи.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про початок переговорів з Україною та Росією щодо встановлення локального режиму припинення вогню для проведення ремонтних робіт.

«Ми розпочали переговори з Україною та РФ щодо встановлення локального перемир’я, щоб забезпечити можливість ремонту пошкодженої лінії електропередачі», – заявив Гроссі.

Нагадаємо, що місії Міжнародного агентства з атомної енергії розширено ще на дві важливі для АЕС електропідстанції в Україні. Рішення було ухвалено через нестабільність енергомережі та російські обстріли, що створюють ризик для ядерної безпеки.

ЗАЕС втратила основну лінію живлення: МАГАТЕ ініціювало перемир’я
ЗАЕС втратила основну лінію живлення: МАГАТЕ ініціювало перемир’я
