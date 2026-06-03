Удар по терміналу «Нової пошти» у Дніпрі: фото наслідків

Працівники під час влучання перебували в укритті й не постраждали

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«Нова пошта» компенсує клієнтам втрати відправлень

Унаслідок удару ворожого БпЛА в Дніпрі було пошкоджено інноваційний термінал «Нової пошти». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що працівники терміналу під час влучання перебували в укритті й не постраждали.

«Наразі триває оцінка масштабу руйнувань і перевірка стану вантажів після удару. На місці працюють поліція та ДСНС. Компанія компенсує клієнтам втрати відправлень. Найближчим часом з отримувачами зв’яжуться для уточнення деталей відшкодування. Актуальну інформацію щодо відправлень можна відстежувати через трекінг в мобільному застосунку та на сайті «Нової пошти», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 червня російська терористична армія атакувала склад супермаркету АТБ у Дніпрі. «Одна з ракет під час обстрілу Дніпра поцілила у наш склад. Виникла пожежа, яка на зараз вже ліквідована, понівечено декілька вантажних авто компанії. На щастя, ніхто із співробітників не постраждав», – зазначив начальник управління із корпоративних комунікацій корпорації АТБ Сергій Демченко.

Згодом очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа уточнив, що ворог завдав повторного удару по Дніпровському району. За його словами, медична допомога знадобилася шістьом людям, п'ятеро госпіталізовані, троє з них – у важкому стані.

До слова, унаслідок російської атаки на Дніпро в ніч проти 2 червня загинули 16 людей, серед яких двоє дітей, ще понад 40 отримали поранення. У лікарнях залишаються 22 постраждалих.