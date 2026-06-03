Окупанти атакували склад АТБ у Дніпрі

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Росія атакувала ракетами Дніпро

Сьогодні, 3 червня, російська терористична армія атакувала склад супермаркету АТБ у Дніпрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Бориса Філатова.

«Одна з ракет під час обстрілу Дніпра поцілила у наш склад. Виникла пожежа, яка на зараз вже ліквідована, понівечено декілька вантажних авто компанії. На щастя, ніхто із співробітників не постраждав», – зазначив начальник управління із корпоративних комунікацій корпорації АТБ Сергій Демченко у коментарі видання «РБК-Україна».

Згодом очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа уточнив, що ворог завдав повторного удару по Дніпровському району. За його словами, медична допомога знадобилася шістьом людям, п'ятеро госпіталізовані, троє з них – у важкому стані.

Також, за даними влади, спалахнула масштабна пожежа через російську атаку на Дніпровський район.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки на Дніпро в ніч проти 2 червня загинули 16 людей, серед яких двоє дітей, ще понад 40 отримали поранення. У лікарнях залишаються 22 постраждалих.

Раніше міський голова Борис Філатов повідомив, що характер ушкоджень інфраструктури та людей чітко вказує на навмисне використання Росією касетного озброєння для збільшення кількості жертв серед цивільного населення та рятувальників.