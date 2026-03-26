Одещина: ворог пошкодив чотири енергообʼєкти ДТЕК

У Одеській області наразі без світла 33,4 тис. сімей

Російська Федерація масовано обстріляла Одеську область ударними безпілотниками

Російські війська вночі 26 березня атакували чотири енергетичні обʼєкти ДТЕК в Одеській області. Унаслідок удару сталися знеструмлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

За словами енергетиків, руйнування обʼєктів значні, тому ремонти потребуватимуть часу. На ранок енергетики вже перезаживили 31,5 тис. родин Одещини. Наразі без світла залишаються ще 33,4 тис. сімей.

Нагадаємо, уночі 26 березня Російська Федерація масовано обстріляла Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджена портова, енергетична та промислова інфраструктура.

На місцях ударів виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Унаслідок російської атаки постраждала одна людина.

Як повідомлялося, упродовж доби російські війська здійснили 50 обстрілів 42 населених пунктів Сумської області. Під вогнем опинилися громади Сумського, Шосткинського, Конотопського та Охтирського районів.

До слова, уранці 26 березня війська Російської Федерації завдали удару по Кривому Рогу в Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено обʼєкт інфраструктури.