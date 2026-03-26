Одещина: ворог пошкодив чотири енергообʼєкти ДТЕК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Одещина: ворог пошкодив чотири енергообʼєкти ДТЕК
У Одеській області наразі без світла 33,4 тис. сімей
фото: ДТЕК (ілюстративне)

Російська Федерація масовано обстріляла Одеську область ударними безпілотниками

Російські війська вночі 26 березня атакували чотири енергетичні обʼєкти ДТЕК в Одеській області. Унаслідок удару сталися знеструмлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

За словами енергетиків, руйнування обʼєктів значні, тому ремонти потребуватимуть часу. На ранок енергетики вже перезаживили 31,5 тис. родин Одещини. Наразі без світла залишаються ще 33,4 тис. сімей.

Нагадаємо, уночі 26 березня Російська Федерація масовано обстріляла Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджена портова, енергетична та промислова інфраструктура.

На місцях ударів виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Унаслідок російської атаки постраждала одна людина.

Як повідомлялося, упродовж доби російські війська здійснили 50 обстрілів 42 населених пунктів Сумської області. Під вогнем опинилися громади Сумського, Шосткинського, Конотопського та Охтирського районів.

До слова, уранці 26 березня війська Російської Федерації завдали удару по Кривому Рогу в Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено обʼєкт інфраструктури.

Читайте також:

Читайте також

Харківська влада заявила про реконструкцію набережної
Мерія Харкова витратить понад 100 млн на набережну
23 березня, 10:20
У березні в Раді Безпеки головують США
Рада Безпеки ООН збереться на запит Києва через ракетний терор України
23 березня, 04:15
Наслідки атаки на Балаклію вночі 13 березня
Окупанти атакували Балаклію: пошкоджені житлові будинки
13 березня, 03:28
Україна отримає обладнання для енергетики, яке зняли зі старих німецьких станцій
Німеччина знайшла новий спосіб допомогти Україні з енергетикою
11 березня, 18:11
G7 обговорила використання стратегічних запасів нафти через війну на Близькому Сході
Країни G7 заявили, що готові втрутитися у світовий ринок енергоносіїв: що зміниться
9 березня, 17:47
Держава наростила обсяги імпорту світла через старт планових ремонтних робіт на одному з енергоблоків АЕС
Україна збільшила імпорт електроенергії
9 березня, 17:14
Раніше нічні прайс-кепи не відповідали реальній ситуації на ринку
Завдяки перегляду прайс-кепів Україна наростила імпорт електроенергії навіть у нічні години – експерт
7 березня, 13:48
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 28 лютого 2026 року
27 лютого, 21:59
Зменшити суми в рахунках за світло під час відключень можливо
Чому при відключеннях світла зросли рахунки: пояснення Yasno
26 лютого, 16:23

Одещина: ворог пошкодив чотири енергообʼєкти ДТЕК
Одещина: ворог пошкодив чотири енергообʼєкти ДТЕК
Розстріл патрульних в Одесі: зʼявилося фото вбитого нападника
Розстріл патрульних в Одесі: зʼявилося фото вбитого нападника
На Одещині вперше запроваджено заборону на публічне використання російськомовного контенту
На Одещині вперше запроваджено заборону на публічне використання російськомовного контенту
РФ масовано атакувала Одещину: критична інфраструктура на резервному живленні
РФ масовано атакувала Одещину: критична інфраструктура на резервному живленні
Розстріл патрульних в Одесі: фігурант загинув під час затримання
Розстріл патрульних в Одесі: фігурант загинув під час затримання
Росія атакувала портову та енергетичну інфраструктуру на Одещині
Росія атакувала портову та енергетичну інфраструктуру на Одещині

Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Сьогодні, 11:07
В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59
Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Вчора, 10:21

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
