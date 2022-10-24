Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна запросила експертів МАГАТЕ після брехні РФ про «брудну» бомбу 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Україна запросила експертів МАГАТЕ після брехні РФ про «брудну» бомбу 
Ворог поширює фейки, щоб відволікти увагу суспільства 
фото з відкритих джерел

«На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам немає чого ховати» 

Україна офіційно запросила експертів МАГАТЕ перевірити російські фейки про створення «брудної бомби». Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки «брудної бомби». Він погодився. На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам немає чого ховати», – написав міністр. 

Україна запросила експертів МАГАТЕ після брехні РФ про «брудну» бомбу  фото 1

Нагадаємо, також глава дипломатичного відомства України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Головною темою розмови став російський фейк про «брудну бомбу».

Напередодні російські пропагандисти та представники влади активно поширювали інформацію про нібито підготовку Україною «брудної бомби».

Також на заяви Шойгу відреагував і президент Володимир Зеленський. У вечірньому відеозверненні він заявив, що «усі все добре розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити у цій війні».

Читайте також: Як врятуватись від «брудної бомби», ядерної зброї чи аварії на АЕС: інструкція РНБО
Теги: МАГАТЕ міністр Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жодна із сторін не зацікавлена у ядерній катастрофі
«Ніхто не хоче ядерної катастрофи»: глава МАГАТЕ дав коментар пропагандистам з РФ
16 жовтня, 17:10
На Запорізькій АЕС відновлено резервне живлення
На Запорізькій АЕС фахівці відновили резервне живлення, – МАГАТЕ
14 жовтня, 22:45
Рафаель Гроссі назвав Запорізьку АЕС українською
«ЗАЕС – це український об’єкт». Потужна заява гендиректора МАГАТЕ
6 жовтня, 23:19

Політика

Зеленський провів чергове засідання Ставки: головні питання
Зеленський провів чергове засідання Ставки: головні питання
Україна запросила експертів МАГАТЕ після брехні РФ про «брудну» бомбу 
Україна запросила експертів МАГАТЕ після брехні РФ про «брудну» бомбу 
Де зараз Медведчук: розвідка повідомила, навіщо кум Путіна для ФСБ 
Де зараз Медведчук: розвідка повідомила, навіщо кум Путіна для ФСБ 
Колаборант Стремоусов вже втік із Херсона (фото)
Колаборант Стремоусов вже втік із Херсона (фото)
Що стане катастрофою для Росії? Прогноз української розвідки 
Що стане катастрофою для Росії? Прогноз української розвідки 
Співпраця Богуслаєва із РФ: СБУ опублікувала докази (аудіо)
Співпраця Богуслаєва із РФ: СБУ опублікувала докази (аудіо)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Переговори України з РФ: Макрон назвав головну умову
37K
Скільки ще триватиме терор дронами й ракетами: прогноз розвідки
14K
Повістку слід чекати всім військовозобов’язаним – головний воєнком Києва
13K
Де зараз Медведчук: розвідка повідомила, навіщо кум Путіна для ФСБ 
13K
«Майже катастрофа». Компанія Ахметова розказала, як українці платять за світло
13K
Українці можуть втратити зарплати і пенсії. Шмигаль назвав причину

Новини

Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
Сьогодні, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:30
«Лінія Вагнера» розколює Кремль – ISW
Вчора, 09:09
ЗСУ знищили бази окупантів на Запоріжжі і в Новій Каховці – Генштаб
Вчора, 07:16
Порошенко передав на аукціон «все, що залишилось від псковських десантників» (фото)
22 жовтня, 20:46
Ракетна атака: енергетики оцінили масштаби пошкоджень мережі
22 жовтня, 12:12

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту