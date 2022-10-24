Україна запросила експертів МАГАТЕ після брехні РФ про «брудну» бомбу 

«На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам немає чого ховати»

Україна офіційно запросила експертів МАГАТЕ перевірити російські фейки про створення «брудної бомби». Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки «брудної бомби». Він погодився. На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам немає чого ховати», – написав міністр.

Нагадаємо, також глава дипломатичного відомства України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Головною темою розмови став російський фейк про «брудну бомбу».

Напередодні російські пропагандисти та представники влади активно поширювали інформацію про нібито підготовку Україною «брудної бомби».

Також на заяви Шойгу відреагував і президент Володимир Зеленський. У вечірньому відеозверненні він заявив, що «усі все добре розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити у цій війні».