Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на четвертий рік повномасштабної війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на четвертий рік повномасштабної війни
Нині триває 1462-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 22 штурмові дії агресора

За минулу добу відбулося 116 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора загарбники завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснили 96 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 8915 дронів-камікадзе та здійснили 2346 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 71 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Гаврилівка, Великомихайлівка, Просяна, Левадне, Покровське, Катеринівка Дніпропетровської області; Воздвижівка, Мирне, Гуляйпільське, Новоселівка, Чарівне, Долинка, Лугівське, Любицьке, Оріхів, Веселянка Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, шість пунктів управління, артилерійську систему та одну іншу важливу ціль російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби наші захисники відбили дві атаки противника. Ворог завдав одного авіаційного удару, скинувши одну керовану бомбу, здійснив 107 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, 16 з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на четвертий рік повномасштабної війни фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у бік Графського та Кутьківки.

Карта бойових дій в Україні станом на четвертий рік повномасштабної війни фото 2

На Куп’янському напрямку

Учора відбулися дві атаки загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Піщаного.

Карта бойових дій в Україні станом на четвертий рік повномасштабної війни фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед у районі Дробишевого та у бік Новосергіївки, Шийківки, Лимана.

Карта бойових дій в Україні станом на четвертий рік повномасштабної війни фото 4

На Слов’янському напрямку

Наші оборонці відбили шість спроб окупантів просунутися вперед, у районах Платонівки, Закітного.

Карта бойових дій в Україні станом на четвертий рік повномасштабної війни фото 5

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Клебан-Бик, Щербинівка, Іванопілля, Софіївка, Бересток та у бік Костянтинівки, Новопавлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на четвертий рік повномасштабної війни фото 6

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 22 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Шахове та у бік населеного пункту Шевченко.

Карта бойових дій в Україні станом на четвертий рік повномасштабної війни фото 7

На Олександрівському напрямку

Ворог 11 разів атакував наші позиції, у районі населеного пункту Тернове та у бік Вишневого й Нового Запоріжжя.

Карта бойових дій в Україні станом на четвертий рік повномасштабної війни фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Противник 14 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Гуляйполя та у бік Варварівки, Залізничного.

Карта бойових дій в Україні станом на четвертий рік повномасштабної війни фото 9

На Придніпровському напрямку

Сили оборони відбили одну ворожу атаку.

Карта бойових дій в Україні станом на четвертий рік повномасштабної війни фото 10

 Нагадаємо, триває 1462-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Робота підрозділу з перехоплення БпЛА суттєво послаблює можливості ворога проводити розвідку
«Альфа» СБУ встановила рекорд зі збиття ворожих дронів
3 лютого, 16:13
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 650 танків
Втрати ворога станом на 7 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
7 лютого, 07:28
Нині триває 1448-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 10 лютого 2026 року
10 лютого, 08:24
Генштаб підтвердив ураження нафтозаводу в РФ: що відомо
Генштаб підтвердив ураження нафтозаводу в РФ: що відомо
11 лютого, 16:14
Ворог зробив чергову спробу інформаційної легітимізації окупації
В окупованому Луганську росіяни влаштували екскурсію для іноземних студентів
18 лютого, 15:18
Ситуація на фронті 20 лютого
Лінія фронту станом на 20 лютого 2026. Зведення Генштабу
20 лютого, 22:26
РФ у війні з Україною втратила близько 1 240 680 осіб
Втрати ворога станом на 1 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
1 лютого, 06:57
Українські військові повинні оперативно верифікувати термінали Starlink, які використовують у цілях оборони
Росіяни шукають зрадників в Україні, щоб увімкнути Starlink
7 лютого, 17:30
РФ з початку війни втратила 11 681 танк
Втрати ворога станом на 18 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
18 лютого, 07:09

Події в Україні

Загинув під час відновлення енергосистеми. Ексголові «Укренерго» Брехту присвоєно звання Героя України
Загинув під час відновлення енергосистеми. Ексголові «Укренерго» Брехту присвоєно звання Героя України
Карта бойових дій в Україні станом на четвертий рік повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на четвертий рік повномасштабної війни
Війна в Україні вийшла на новий рівень – FT
Війна в Україні вийшла на новий рівень – FT
Лубінець: Україна отримала інформацію про 20 тис. дітей, депортованих до РФ
Лубінець: Україна отримала інформацію про 20 тис. дітей, депортованих до РФ
Втрати ворога за чотири роки повномасштабної війни – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога за чотири роки повномасштабної війни – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 лютого: ситуація на фронті

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua