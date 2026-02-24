Карта бойових дій в Україні станом на четвертий рік повномасштабної війни

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 22 штурмові дії агресора

За минулу добу відбулося 116 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора загарбники завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснили 96 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 8915 дронів-камікадзе та здійснили 2346 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 71 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Гаврилівка, Великомихайлівка, Просяна, Левадне, Покровське, Катеринівка Дніпропетровської області; Воздвижівка, Мирне, Гуляйпільське, Новоселівка, Чарівне, Долинка, Лугівське, Любицьке, Оріхів, Веселянка Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, шість пунктів управління, артилерійську систему та одну іншу важливу ціль російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби наші захисники відбили дві атаки противника. Ворог завдав одного авіаційного удару, скинувши одну керовану бомбу, здійснив 107 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, 16 з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у бік Графського та Кутьківки.

На Куп’янському напрямку

Учора відбулися дві атаки загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Піщаного.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед у районі Дробишевого та у бік Новосергіївки, Шийківки, Лимана.

На Слов’янському напрямку

Наші оборонці відбили шість спроб окупантів просунутися вперед, у районах Платонівки, Закітного.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Клебан-Бик, Щербинівка, Іванопілля, Софіївка, Бересток та у бік Костянтинівки, Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 22 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Шахове та у бік населеного пункту Шевченко.

На Олександрівському напрямку

Ворог 11 разів атакував наші позиції, у районі населеного пункту Тернове та у бік Вишневого й Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку

Противник 14 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Гуляйполя та у бік Варварівки, Залізничного.

На Придніпровському напрямку

Сили оборони відбили одну ворожу атаку.

Нагадаємо, триває 1462-й день повномасштабної війни в Україні.