Україна готова навчити Близький Схід збивати іранські дрони: президент назвав умову

Зеленський запропонував Близькому Сходу захист в обмін на мир в Україні

Україна може допомогти країнам Близького Сходу знищувати іранські «Шахеди»і, якщо арабські лідери переконають Москву укласти перемир'я

Володимир Зеленський запропонував направити на Близький Схід своїх найкращих експертів зі збивання іранських безпілотників, якщо лідери цих країн переконають Володимира Путіна погодитися на місячне перемир'я у війні Росії проти України. Про це президент України заявив в інтерв'ю Bloomberg, інформує «Главком».

Він сказав, що після укладення перемир'я «ми надішлемо наших найкращих операторів безпілотників-перехоплювачів до країн Близького Сходу». Припинення вогню також може бути оголошено на два місяці або два тижні, «щоб ми могли допомогти країнам Близького Сходу захистити цивільне населення».

«Я запропонував би таке: лідери Близького Сходу мають добрі стосунки з росіянами. Вони можуть попросити росіян встановити місячне перемир'я», – сказав глава держави.

Зеленський додав, що Емірати, Саудівська Аравія і Катар мають хороші економічні відносини з російським диктатором Володимиром Путіним.

«Ми можемо допомогти Ізраїлю так само», – додав президент.

Нагадаємо, на Близькому Сході перебуває 250 тис. українців. Міністерство закордонних справ України працює над тим, щоб українці перебували у безпечних місцях.

Як повідомляє Андрій Сибіга, серед поранених та постраждалих внаслідок конфлікту на Близькому сході українців немає. Наразі деяких українців вже вдалося перемістити до Єгипту у більш безпечні місця.