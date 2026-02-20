Головна Світ Політика
Ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти РФ під загрозою: у чому причина

Лариса Голуб
glavcom.ua
Європейські дипломати прагнули схвалити пакет до 24 лютого, символічної дати четвертих роковин повномасштабного вторгнення
фото з відкритих джерел

Комітет постійних представників Євросоюзу не зміг домовитися щодо змісту 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, що ставить під загрозу його затвердження до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Сьогодні, під час засідання 20 лютого 2026 року, посли країн Європейського Союзу  не змогли досягти консенсусу щодо 20-го пакета санкцій проти РФ. Ухвалення ювілейного документа опинилося під загрозою зриву через розбіжності між державами-членами щодо нових економічних обмежень, інформує «Главком».

Як повідомляється, основною перепоною стали суперечки навколо кількох ключових пунктів. 

Так, група країн наполягає на жорсткіших санкціях проти танкерів, що перевозять російську нафту в обхід «цінової стелі». Також Польща та країни Балтії вимагають повної синхронізації санкцій проти РФ та Білорусі, щоб перекрити лазівки для обходу обмежень. 

«Засідання Coreper цього ранку закінчилося без домовленості щодо пакета санкцій проти Росії», – заявив один з дипломатів.

Європейські дипломати прагнули схвалити пакет до 24 лютого, символічної дати четвертих роковин повномасштабного вторгнення

Наступне засідання Coreper наразі призначене на середу, 25 лютого. Очікується, що переговори продовжаться на вихідних. Якщо компромісу не буде знайдено, Єврокомісія може вийти з «полегшеним» варіантом документа, який включатиме переважно персональні санкції проти російських чиновників та військових, відклавши складні економічні питання на майбутнє.

Нагадаємо, Трамп продовжив санкції проти РФ ще на рік. Документ продовжує обмеження проти РФ, введені у 2014, 2018 і 2022 роках через російську агресію.

Варто зазначити, що продовження американських санкцій відбулося попри тристоронні перемовини, останній раунд яких відбувся 17-18 лютого в Женеві.

