Міноборони працює над комплексною реформою мобілізації – Федоров

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Міноборони працює над комплексною реформою мобілізації – Федоров
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Міністр пообіцяв запропонувати системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми

Міністерство оборони працює над комплексною реформою мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Михайла Федорова.

За словами Федорова, відомство найближчим часом запропонує системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни.

Водночас глава Міноборони повідомив, що було автоматизовано процес отримання відстрочок. Наразі 90% відстрочок продовжуються автоматично через «Резерв+» – без заяв, довідок і походів до ТЦК.

«Вже зараз 90% продовжуються без людського втручання за кілька днів. Ще нещодавно процес тривав тижні та забирав багато ресурсу. Тепер система сама перевіряє дані через державні реєстри й продовжує відстрочку автоматично», – каже він.

Нагадаємо, що протягом 2025 року Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини отримав понад 6 тис. звернень від громадян про порушення прав людини під час мобілізації. Офіс омбудсмена отримав 6 127 таких звернень, 2024 року – понад 3 тис. звернень, 2023 – понад 500, а 2022 – 18. 

До слова, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп Федір Веніславський заявив, що мобілізація в Україні зазнає значних змін. Рада планує вирішити питання конфліктів з ТЦК, які відбуваються під час мобілізаційних заходів.

