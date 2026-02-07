Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 7 лютого 2026 року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Карта бойових дій в Україні станом на 7 лютого 2026 року
Нині триває 1445-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку захисники зупинили 41 штурм

За минулу добу відбулося 153 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши сім ракет, 87 авіаційних ударів, скинув 247 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6649 дронів-камікадзе та здійснив 3215 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 75 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Покровське, Великомихайлівка, Самійлівка, Воскресенка, Гуляйпільське, Воздвижівка, Кам’янка, Залізне, Щербаки та Барвінівка.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 7 лютого 2026 року фото 1

Минулої доби противник здійснив 91 обстріл, один з них - з реактивних систем залпового вогню. Також завдав чотирьох авіаударів із застосуванням 12 КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 лютого 2026 року фото 2

Ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Дворічанське та у бік Приліпки, Кутьківки, Фиголівки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 лютого 2026 року фото 3

Учора відбулося два боєзіткнення в районі Піщаного.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 лютого 2026 року фото 4

Ворог атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Ставки, Лиман, Твердохлібове, Новоселівка.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 лютого 2026 року фото 5

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 11 спроб окупантів просунутися вперед у бік Ямполя, Платонівки, Кривої Луки та в районах Дронівки, Закітного, Різниківки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 лютого 2026 року фото 6

Наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 лютого 2026 року фото 7

Противник здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Бересток, Іллінівка, Софіївка та Новопавлівка, Іванопілля.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 лютого 2026 року фото 8

Наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора поблизу населених пунктів Вільне, Затишок, Мирноград, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Дачне, Філія, Шевченко та у бік Торецького.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 лютого 2026 року фото 9

Противник протягом минулого дня здійснив п’ять атак у районах Єгорівки, Злагоди та у бік у Іванівки, Злагоди, Зеленого Гаю та Вербового.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 лютого 2026 року фото 10

Відбулася 21 атака окупантів – у районах Гуляйполя, Прилук, Староукраїнки та у бік Святопетрівки, Залізничного, Зеленого, Криничного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 лютого 2026 року фото 11

Наші захисники відбили дві атаки противника у районі Приморського.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 лютого 2026 року фото 12

Наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках

Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, триває 1445-й день повномасштабної війни в Україні.

