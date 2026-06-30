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Французькі ЗМІ оприлюднили деталі про стан жертв вибуху в Монако

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
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Французькі ЗМІ оприлюднили деталі про стан жертв вибуху в Монако
29 червня, о 20:58, вибуховий пристрій спрацював на порозі триповерхового будинку на вулиці Реверенд-Пер-Луї-Фролла в Монако
фото: nicematin.com

Окрім постраждалих від вибуху, медична допомога знадобилась очевидцям

У французькій пресі з'явились деталі вибуху біля будинку у Монако, де, ймовірно, постраждав підсанкційний бізнесмен Вадим Єрмолаєв з родиною, пише «Главком».

Інформацію про стан постраждалих оприлюднило французьке видання Nicematin. Під час евакуації до лікарні в Ніцці журналісти зафіксували на фото одного з постраждалих: чоловік перебував у свідомості на ношах, у нього діагностували опіки та осколкові поранення від вибуху бомби, яку заклали перед його будинком.

«Значно важчим залишається стан жінки, яка перебувала разом із ним– її особу на вечір понеділка ще не встановили. Силою вибуху їй частково відірвало ноги; потерпілу екстрено госпіталізували та ампутували кінцівки», – йдеться у повідомленні.

До цієї ж лікарні у критичному стані доставили ще одного непізнаного чоловіка. Вибухова хвиля відкинула його на відстань, спричинивши опіки, численні забої та, ймовірно, проникаюче поранення ноги елементом вибухівки, схожим на стрілу.

Крім того, медична допомога знадобилася ще двом очевидцям, які перебували в шоковому стані: домашній робітниці, яка кинулася допомагати пораненим одразу після вибуху, та доглядачу будинку. Останній став свідком жахливого травмування жінки, після чого його самого перемістили до вестибюля будівлі для надання невідкладної допомоги.

Нагадаємо, 29 червня близько 21:00 у Монако стався потужний вибух у житловому будинку. Уряд Монако офіційно заявив, що причиною трагедії, очевидно, стало «зловмисне діяння».

Згодом стало відомо, що внаслідок вибуху у Монако постраждав відомий український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його дружина та 13-річний син. Окрім трьох поранених членів родини, до лікарні в стані шоку було доставлено ще чотирьох осіб, які перебували поруч.

Із 2017 року Єрмолаєв змінив українське громадянство. За співпрацю з Росією щодо Єрмолаєва на 10 років запроваджено 16 видів санкцій. «Главком» розповідав що про нього відомо. 

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Теги: теракт Монако

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