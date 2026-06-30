У Монако пролунав потужний вибух: поранено українську родину – Le Figaro

За непідтвердженою інформацією замах було скоєно на олігарха Вадима Єрмолаєва

Сьогодні, 30 червня, близько 21:00 у Монако на вулиці преподобного отця Луї Фролли стався потужний вибух у житловому будинку, розташованому на кордоні з Францією. Про це пише «Главком» із посиланням на Le Figaro.

За інформацією джерел Le Figaro в поліції, внаслідок інциденту постраждали троє членів однієї української родини. Двоє батьків, один з яких, ймовірно, є українським олігархом, наразі перебувають у критичному стані, а їхня неповнолітня дитина – у важкому, але стабільному стані. Уряд Монако офіційно заявив, що причиною трагедії, очевидно, стало «зловмисне діяння».

🇲🇨 ALERTE - Attentat à la bombe ce soir à #Monaco, près de la place des Moulins. Plusieurs victimes.

De nombreux secours convergent sur les lieux.

Un suspect est activement recherché, il a été aperçu sur les caméras de vidéosurveillance en train de déposer un sac à dos. pic.twitter.com/dko4LYev8J — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 29, 2026

Камери відеоспостереження зафіксували, як невідомий чоловік залишив рюкзак перед входом до будівлі та втік пішки у напрямку сусіднього французького міста Босолей, а сам вибух пролунав саме в момент, коли люди заходили до під'їзду. Наразі правоохоронці з'ясовують, чи була ця родина безпосередньою ціллю нападника.

Прокурор Монако Тібо Стефан підтвердив журналістам стан постраждалих і повідомив, що на місці події активно працюють вибухотехніки та співробітники судової поліції для встановлення всіх обставин злочину. На інцидент, який уже назвали терактом і трагедією, відреагував мер сусідньої французької Ніцци Ерік Чотті. Посадовець висловив глибокі співчуття постраждалим, їхнім родичам і всьому народу Монако, а також заявив про повну підтримку мобілізованих сил безпеки та екстрених служб, які залучені до ліквідації наслідків атаки та розшуку підозрюваного, що перебуває в бігах.

Ймовірно, у Монако було скоєно замах на олігарха Вадима Єрмолаєва. Наразі офіційного підтвердження цієї інформації від влади Монако немає.

Вадим Єрмолаєв входив до списку 100 найбагатших людей України. Бізнесмен заявляв, що з 2017 року відмовився від українського громадянства та має лише кіпрський паспорт. У грудні 2023 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування проти нього персональних санкцій строком на 10 років.

За даними СБУ, Єрмолаєв через підставних осіб перереєстрував свій алкогольний бізнес у тимчасово окупованому Криму за російським законодавством і багато років сплачував значні податки до бюджету держави-агресора.

фото: соціальні мережі

Нагадаємо, у суботу, 16 травня, у самому центрі італійського міста Модена сталася масштабна трагедія. 31-річний чоловік за кермом автомобіля Citroën C3 влаштував навмисний наїзд на пішоходів та велосипедистів, після чого вийшов із салону та почав різати людей ножем. Внаслідок атаки постраждали вісім осіб, кілька з них перебувають у критичному стані.