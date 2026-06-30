Хто такий Вадим Єрмолаєв: мільярдні проєкти, санкції та вибух у Монако

У 1990-х роках Вадим Єрмолаєв займався імпортом до України косметики й побутової хімії. Згодом дніпровський бізнесмен збудував Alef

29 червня у Монако стався вибух. Унаслідок вибуху постраждала родина, яка нині перебуває у лікарні. Згодом стало відомо: батько сім’ї – підсанкційний український бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Той самий із ТОП-списку Forbes. Із 2017 року він змінив українське громадянство. За співпрацю з Росією щодо Єрмолаєва на 10 років запроваджено 16 видів санкцій. «Главком» розповідає що про нього відомо.

Розділив свій бізнес на український та російський

До початку повномасштабного вторгнення Росії статки Вадима Єрмолаєва, за оцінками різних медіа, перевищували $200 млн. Його бізнес-активи охоплюють різні сфери: нерухомість, виробництво будівельних матеріалів, аграрний сектор, видобуток корисних копалин, логістику та алкогольну промисловість.

Заснована Єрмолаєвим у 90-х бізнес-група Alef поступово виросла у потужний приватний холдинг, який став одним із найбільших у регіоні. Його підприємство «Алеф-Віналь» – виробник алкоголю у 2017 році посідало 13 місце у рейтингу профільного видання Lanlord. Цей показник вимірювали без урахування доходу на території анексованого Криму.

На 2017 рік із п’яти підприємств, що входили до складу його компанії, чотири розташовані в Криму продовжували працювати, але вже за російським законодавством.

«Їх перереєстрували у листопаді 2014 року. Наразі (станом на 2017 ред.) ці підприємства переважно виготовляють продукцію для російського ринку. Виноградники «Алеф-Віналь» також розташовані на півострові та займають площу близько 3800 гектарів», – повідомляв Lanlord.

«Алеф-Віналь» виробляв алкоголь марок «Золота Амфора», Villa Krim, «Старий Крим», коньяки Klinkov, «Жан-Жак», а також горілка GreenDay і Helsinki. ілюстативне фото

Компанія виробляла вино, горілку та коньяк, регулярно розширюючи асортимент. Для ринку материкової України алкогольну продукцію розливали на заводі поблизу Дніпропетровська – у місті Синельникове.

Разом з тим, у Росії теж продавали його алкоголь. Щоправда, під іншим брендом, але з тієї ж сировини.

Що сталось із бізнесом після санкцій

З 2017 року Вадим Єрмолаєв є громадянином Кіпру. Саме як до іноземця Україна і застосувала персональні санкції. Рішення датоване груднем 2023 року, ухвалене воно було за поданням Служби безпеки. Підписуючи санкційні укази, президент Володимир Зеленський заявив: усі, хто опинилися у «чорному» списку, «працюють на російську агресію і стали на підлий шлях колаборації з державою-терористом», про це писав «Главком» у своєму розслідуванні.

Із 2017 року Вадим Єрмолаєв має кіпрський паспорт фото з відкритих джерел

До Єрмолаєва запровадили 15 видів санкцій, серед них блокування активів; повне припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг; заборона на набуття у власність земельних ділянок.

Як писав «Главком», чимало бізнесу підсанкційного Єрмолаєва формально перейшло до його доньки Софії Кононенко. Крім цього, велику частину компаній Єрмолаєва скопом було перереєстровано на громадянина Німеччини такого собі Євгена Штейнберга.

«Главком» розкопав іще один промовистий факт. Виявилося, у Дніпрі мешкає повний тезка громадянина ФРН Євгена Штейнберга. За дивним збігом обставин, громадянин України Євген Штейнберг також активно веде бізнес у Дніпрі та області.

Після санкцій – на тендер

Як писав «Главком» Єрмолаєв мав зв'язки із політикумом та адміністраціїєю Дніпра. Переможна серія на тендерах афільованих компаній з Єрмолаєвим спостерігалася і після накладення на нього санкцій.

«У серпні 2024 року тодішній виконувач обов’язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун звернувся до Служби безпеки, аби та спростувала або підтвердила інформацію «Главкома» про «вуха Єрмолаєва» у великому державному проєкті – будівництві Національного військового меморіального кладовища. Відповідь спецслужби була чіткою: ТОВ «Акам», яке ввійшло до складу будівельного консорціуму «Білдінг Юа», який отримав право будувати об’єкт державного значення, контролюється групою Алеф» Вадима Єрмолаєва», – писав «Главком».

«Те, що санкції не паралізували бізнес-активність структур Єрмолаєва, свідчить і будівництво розважального закладу, що у центрі Дніпра поблизу ТРЦ «Міст-сіті», яке належить Вадиму Володимировичу. Усі роблять вигляд, що не знають, хто замовник і виконавець цих робіт», – розповідав у квітні 2025-го року голова правління ГО «Громадський контроль» (Дніпро) Денис Селін у розмові з «Главкомом».

Що зараз?

Постраждалий від вибуху чоловік, у Монако, якого ідентифікували, як олігарха Єрмолаєва – у важкому медичному стані. Прокуратура та глава уряду Монако Крістоф Мірман попередньо кваліфікували інцидент як терористичний акт. За словами керівника уряду, вибуховий пристрій, ймовірно, був начинений болтами та дробом для максимального ураження.

Зловмисника шукають.