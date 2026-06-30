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Замах на бізнесмена Єрмолаєва в Монако: подробиці від очевидців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Замах на бізнесмена Єрмолаєва в Монако: подробиці від очевидців
Увечері 29 червня біля житлового будинку в центрі Монако стався потужний вибух
фото з відкритих джерел

Вадим Єрмолаєв входив до списку 100 найбагатших людей України

Під час вибуху в Монако постраждали український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його дружина та 13-річний син. Місцеві жителі, коментуючи замах на сім'ю підприємця, заявили, що шоковані тим, що подібний теракт міг статися в Монако. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Figaro.

«Я грав у теніс із друзями, ми почули гучний «хлопок», за яким пролунав пронизливий виск сирени. Усі батьки зателефонували, бо дуже хвилювалися», – розповів 12-річний хлопець.

Зокрема, журналісти поспілкувалися й з іншими очевидцями теракту. «Правда, ми знаємо, що таке може статися в Європі чи в Бразилії, звідки я родом. Але тут, у самому Монако… Це дуже шокує», – сказав 24-річний чоловік.

Мер Ніцци Ерік Чіотті висловив у мережі Х своє співчуття з приводу «скоєного теракту», який він назвав «трагедією». «Мої думки з жертвами, їхніми родинами та народом Монако. Повна підтримка силам безпеки та мобілізованим службам екстреної допомоги», – написав він.

Що відомо про Єрмолаєва

Вадим Єрмолаєв входив до списку 100 найбагатших людей України. Бізнесмен заявляв, що з 2017 року відмовився від українського громадянства та має лише кіпрський паспорт. У грудні 2023 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування проти нього персональних санкцій строком на 10 років.

За даними СБУ, Єрмолаєв через підставних осіб перереєстрував свій алкогольний бізнес у тимчасово окупованому Криму за російським законодавством і багато років сплачував значні податки до бюджету держави-агресора.

Нагадаємо, 29 червня близько 21:00 у Монако стався потужний вибух у житловому будинку. Уряд Монако офіційно заявив, що причиною трагедії, очевидно, стало «зловмисне діяння».

Згодом стало відомо, що внаслідок вибуху у Монако постраждав відомий український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його дружина та 13-річний син. Окрім трьох поранених членів родини, до лікарні в стані шоку було доставлено ще чотирьох осіб, які перебували поруч.

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Теги: вибух олігархи Монако

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