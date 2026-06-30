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BFMTV: Жертвою вибуху у Монако став український олігарх Вадим Єрмолаєв

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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BFMTV: Жертвою вибуху у Монако став український олігарх Вадим Єрмолаєв
Вадим Єрмолаєв входив до списку 100 найбагатших людей України
фото: соціальні мережі

Внаслідок вибуху постраждав не лише олігарх, а й його родина 

Внаслідок вибуху у Монако якого постраждав відомий український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його дружина та 13-річний підліток. Про це пише «Главком» із посиланням на BFMTV.

Трагедія відбулася в холі багатоквартирного будинку на вулиці Реверен-Пер-Луї-Фолла. За даними джерел BFMTV у правоохоронних органах, невідомий чоловік залишив у приміщенні рюкзак із вибухівкою і втік. Камери відеоспостереження зафіксували підозрюваного, проте його досі не знайшли. Сам пристрій спрацював саме в момент, коли до холу зайшли люди. Рятувальники прибули на місце події о 21:15 після екстреного виклику.

Підозрюваний у теракті
Підозрюваний у теракті
фото: соціальні мережі

Наразі обоє дорослих віком від 50 до 60 років перебувають у критичному стані, тоді як стан пораненого хлопчика оцінюється як стабільний. Джерело, близьке до розслідування, підтвердило BFMTV, що однією з жертв став Вадим Єрмолаєв, який посідає 23-тє місце у списку 100 найбагатших українців за версією Forbes, хоча у 2019 році він відмовився від українського паспорта на користь громадянства Кіпру. Окрім трьох поранених членів родини, до лікарні в стані шоку було доставлено ще чотирьох осіб, які перебували поруч.

BFMTV: Жертвою вибуху у Монако став український олігарх Вадим Єрмолаєв фото 1
фото: соціальні мережі

Прокуратура та глава уряду Монако Крістоф Мірман попередньо кваліфікували інцидент як терористичний акт. За словами керівника уряду, вибуховий пристрій, ймовірно, був начинений болтами та дробом для максимального ураження.

Нагадаємо, у суботу, 16 травня, у самому центрі італійського міста Модена сталася масштабна трагедія. 31-річний чоловік за кермом автомобіля Citroën C3 влаштував навмисний наїзд на пішоходів та велосипедистів, після чого вийшов із салону та почав різати людей ножем. Внаслідок атаки постраждали вісім осіб, кілька з них перебувають у критичному стані.

Теги: вибух олігархи Монако

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