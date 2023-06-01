Жителі російського Шебекіна масово спалюють документи у смітниках (відео)

Містяни бояться приходу російських добровольців

У мережі з’явилося відео, де жителі російського міста Шебекіна Білгородської області масово спалюють документи у смітниках. Відео опублікувала українська журналістка Ольга Мусафірова.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами чоловіка, який знімав весь процес на телефон, це документи пов’язані з якимось фінансовим відділом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема, це пов’язано з тим, що «Російський добровольчий корпус» (РДК) у телеграм-каналі анонсував рейд до Білгородської області – цього разу у напрямку Шебекіна. Легіон у відеозверненні заявив, що йде у РФ, «щоб принести свободу, мир і спокій» і попросив місцевих жителів не залишати приміщень.

Одразу після цього почали з'являтися повідомлення про бої на кордоні Росії та України – російські добровольці повідомили про знищення російського міномета «Тюльпан» та завантаженого боєприпасами КАМАЗу.

Відтак з'явилися повідомлення про те, що росіяни спалюють документи біля адмінбудівель і в паніці залишають місто.

Нагадаємо, Шебекіно у Білгородській області вже кілька днів перебуває під обстрілами. У мешканців немає світла, у їхні будинки та машини прилітають снаряди. Масову евакуацію не проводять через небезпеку збирати людей у конкретній точці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Шебекінський міський округ почали активно обстрілювати після атаки російських добровольців. З кожним днем інтенсивність ударів зростала: якщо 26 травня місцева влада зафіксувала 35 прильотів, то наступної доби їх було вже 103, а під обстріл потрапило і саме місто Шебекіно – по ньому випустили 38 снарядів. Вночі 31 травня по Шебекіно вдарили вже «Градами», а всього по округу били 215 разів, у тому числі з РСЗВ та ствольної артилерії.

До слова, у місті Шебекіно горить завод «Монокристал», який виробляв штучні сапфіри.