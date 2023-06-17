У Росії через сидр загинули майже 40 осіб

У пробах напою знайдено домішки метанолу та етилбутирату

Унаслідок отруєння напоєм «Містер Сидр» загинуло вже 36 росіян, серед яких одна дитина. Загалом постраждали 106 осіб. Про це заявив міністр охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко, передає російська служба BBC.

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Повідомлення про випадки отруєння напоєм «Містер Сидр», що продавався в розлив, надходять із декількох регіонів Росії з початку червня. Найбільше загиблих від споживання сидру – в Ульянівській області.

Як пише видання, власника компанії-виробника сидра заарештовано. За версією слідства, 32-річний Анар Гусейнов із Самарської області купив спиртовмісні рідини, які не відповідали вимогам безпеки. Російське міністерство внутрішніх справ доповіло, що у пробах напою знайдено домішки метанолу та етилбутирату.

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Згодом у МВС Росії заявили, що сидр вироблявся зі спирту, викраденого зі складу поліції. Партія небезпечної рідини зберігалася на складі з 2012 року, відколи її вилучили під час однієї з перевірок.

Раніше повідомлялося, що в Уляновській області РФ 35 людей отруїлися російським сурогатним сидром «Містер Сидр». Тоді було відомо про 16 загиблих.