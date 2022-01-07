Гатили з гранатометів і кулеметів: окупанти на Донбасі двічі відкривали вогонь

Втрат серед українських військових немає

За минулу добу, 6 січня, окупанти на Донбасі двічі порушували режим припинення вогню. Про це повідомляє пресслужбау штабу ООС.

Минулої доби бойовики відкривали вогонь по позиціях наших військових у Луганському та Старогнатівці.

У бік Луганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів. А поблизу Старогнатівки противник обстрілював позиції українських військ з автоматичних і протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил в результаті дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Також наголошується, що завдяки зусиллям наших бійців рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Нагадаємо, 1 січня бойовики обстрілювали позиції українських військових на Донбасі напередодні Нового року і зранку. Внаслідок обстрілів окупантів загинув боєць.

Раніше окупанти обстріляли з мінометів два населених пункти на Донбасі.