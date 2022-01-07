  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Гатили з гранатометів і кулеметів: окупанти на Донбасі двічі відкривали вогонь

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українські захисники відкривали вогонь у відповідь - Гатили з гранатометів і кулеметів: окупанти на Донбасі двічі відкривали вогонь
    Українські захисники відкривали вогонь у відповідь
    фото пресслужба ООС

    Втрат серед українських військових немає

    За минулу добу, 6 січня, окупанти на Донбасі двічі порушували режим припинення вогню. Про це повідомляє пресслужбау штабу ООС.

    Минулої доби бойовики відкривали вогонь по позиціях наших військових у Луганському та Старогнатівці.

    У бік Луганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів. А поблизу Старогнатівки противник обстрілював позиції українських військ з автоматичних і протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

    Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил в результаті дій ворога немає.

    Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.

    Також наголошується, що завдяки зусиллям наших бійців рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

    Нагадаємо, 1 січня бойовики обстрілювали позиції українських військових на Донбасі напередодні Нового року і зранку. Внаслідок обстрілів окупантів загинув боєць.

    Раніше окупанти обстріляли з мінометів два населених пункти на Донбасі.

    Теги: окупанти Донбас війна озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Гатили з гранатометів і кулеметів: окупанти на Донбасі двічі відкривали вогонь