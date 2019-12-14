В Антарктиді виявили найглибший на суходолі каньон



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Знання про найглибше місце на планеті зіграє важливу роль для розуміння того, як Білий континент може змінитися у майбутньому, - вчені

Каньйон глибиною 3,4 км заповнений кригою

Дослідники виявили найнижчу точку суходолу, що розташувалася на сході Антарктиди. Каньйон опускається на 3,5 кілометра нижче рівня моря і зараз він заповнений кригою.

Як пише BBC, до цього часу найнижчим місцем на Землі вважали ділянку на узбережжі Мертвого моря. Але навіть вона лежить лише на 413 метрів нижче рівня моря.

Відкриття проілюстроване на новій мапі Антарктиди, що з безпрецедентною точністю відображає долину під крижаним щитом.

Науковці зазначають, що лише в океанах западини глибші.

Знання про найглибше місце на планеті зіграє важливу роль для розуміння того, як Білий континент може змінитися у майбутньому.

Нове відкриття включає раніше невідомі хребти, що будуть стояти на заваді сходженню льодовика в процесі танення через глобальне потепління. «Це, без сумніву, найбільш точне на даний момент зображення того, що лежить під крижаним щитом Антарктиди», - сказав доктор Метью Моргігем, який працював над проектом впродовж шести років.

Видання пише, що нова мапа континенту заповнює всі прогалини, які лишилися після огляду Антарктиди з повітря. Впродовж десятиліть радари зондували її, посилаючи мікрохвильові імпульси, щоб промацати суходіл під кригою й відстежити кам’янисту топографію під нею. Але досі лишається чимало регіонів, дані про які лишаються неповними або взагалі відсутні.

