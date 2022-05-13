Втрати ворога в Маріуполі: «Азов» назвав цифри

Завдяки азовцям, в окупантів поменшало і живої сили, і техніки

Захисники заблокованого міста загалом знищили 6 тис. росіян і понад 100 одиниць техніки

Захисники Маріуполя від початку повномасштабної війни знищили приблизно 6 тис. російських загарбників і понад 100 одиниць ворожої бронетехніки. Про це заявив заступник командира полку «Азов», капітан Святослав Паламар («Калина») під час спеціальної військової панелі Київського безпекового форуму.

«Нашим гарнізоном вдалося знищити приблизно 6 тис. одиниць ворожої сили, в тому числі одного генерала. Приблизно 78 танків, понад 100 одиниць бронетехніки. Це за підтвердженими. Є ще, звісно, багато непідтверджених даних, на які ми не будемо спиратися», - повідомив Паламар.

Він підкреслив, що на штурм Маріуполя ворог кинув свої елітні підрозділи.

«Це 150-та дивізія, це 68-й танковий полк. Це 83-тя бригада ВДВ. Це 346-та бригада ГРУ, спецназ. Це 22-га бригада спецназ ГРУ. Це 9-й полк морської піхоти «ДНР». Це 810-та бригада чорноморського флоту. Це 155-та Тихоокеанська бригада. І також це стратегічна авіація та тактична авіація. Це найманці «Вагнера» і також інші бойовики з інших територій Російської Федерації та Кавказу», – сказав він.

Заступник командира полку «Азов» зазначив, що ворог переважав українських захисників у кількості озброєння і кількості піхоти.

«Це угрупування нараховувало близько 14 тис. військовослужбовців. Це надзвичайно величезна кількість техніки, це літаки, це кораблі, це корабельна артилерія, це літаковильоти як тактичної, так і стратегічної авіації. І велика кількість артилерії, засобів РСЗО. А також величезна кількість ракет була випущена по нас за весь цей період», – підкреслив він.

Як зазначив Паламар, наразі оборона «Азовсталі», яку намагаються штурмувати російські війська, триває.

«Ми чинитимемо опір далі, доки у нас буде змога», – запевнив український захисник.

Як повідомлялося, Маріуполь продовжують боронити бійці полку «Азов», українська морська піхота та мотострілки.

Територію меткомбінату загарбники постійно обстрілюють з усіх видів озброєння, намагаються штурмувати. Серед військових кілька сотень поранених. Медикаментів гостро бракує і люди помирають у муках.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська влада працює над дипломатичними варіантами для порятунку українських військових, які перебувають на території «Азовсталі».

Нагадаємо, мер Маріуполя назвав кількість депортованих окупантами мешканців.

Крім того, в Маріуполі кадировці заради розваги нищать українські будинки та авто (відео).

Читайте також: