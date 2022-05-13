  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Втрати ворога в Маріуполі: «Азов» назвав цифри

    Завдяки азовцям, в окупантів поменшало і живої сили, і техніки - Втрати ворога в Маріуполі: «Азов» назвав цифри
    Завдяки азовцям, в окупантів поменшало і живої сили, і техніки
    фото з відкритих джерел

    Захисники заблокованого міста загалом знищили 6 тис. росіян і понад 100 одиниць техніки

    Захисники Маріуполя від початку повномасштабної війни знищили приблизно 6 тис. російських загарбників і понад 100 одиниць ворожої бронетехніки. Про це заявив заступник командира полку «Азов», капітан Святослав Паламар («Калина») під час спеціальної військової панелі Київського безпекового форуму.

    «Нашим гарнізоном вдалося знищити приблизно 6 тис. одиниць ворожої сили, в тому числі одного генерала. Приблизно 78 танків, понад 100 одиниць бронетехніки. Це за підтвердженими. Є ще, звісно, багато непідтверджених даних, на які ми не будемо спиратися», - повідомив Паламар.

    Він підкреслив, що на штурм Маріуполя ворог кинув свої елітні підрозділи.

    «Це 150-та дивізія, це 68-й танковий полк. Це 83-тя бригада ВДВ. Це 346-та бригада ГРУ, спецназ. Це 22-га бригада спецназ ГРУ. Це 9-й полк морської піхоти «ДНР». Це 810-та бригада чорноморського флоту. Це 155-та Тихоокеанська бригада. І також це стратегічна авіація та тактична авіація. Це найманці «Вагнера» і також інші бойовики з інших територій Російської Федерації та Кавказу», – сказав він.

    Заступник командира полку «Азов» зазначив, що ворог переважав українських захисників у кількості озброєння і кількості піхоти.

    «Це угрупування нараховувало близько 14 тис. військовослужбовців. Це надзвичайно величезна кількість техніки, це літаки, це кораблі, це корабельна артилерія, це літаковильоти як тактичної, так і стратегічної авіації. І велика кількість артилерії, засобів РСЗО. А також величезна кількість ракет була випущена по нас за весь цей період», – підкреслив він.

    Як зазначив Паламар, наразі оборона «Азовсталі», яку намагаються штурмувати російські війська, триває.

    «Ми чинитимемо опір далі, доки у нас буде змога», – запевнив український захисник.

    Як повідомлялося, Маріуполь продовжують боронити бійці полку «Азов», українська морська піхота та мотострілки.

    Територію меткомбінату загарбники постійно обстрілюють з усіх видів озброєння, намагаються штурмувати. Серед військових кілька сотень поранених. Медикаментів гостро бракує і люди помирають у муках.

    Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська влада працює над дипломатичними варіантами для порятунку українських військових, які перебувають на території «Азовсталі».

    Нагадаємо, мер Маріуполя назвав кількість депортованих окупантами мешканців.

    Крім того, в Маріуполі кадировці заради розваги нищать українські будинки та авто (відео).

    Читайте також:
    Теги: Маріуполь росія окупанти авіація ГРУ війна Азов Володимир Зеленський Україна президент озброєння влада окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Втрати ворога в Маріуполі: «Азов» назвав цифри